Pirelli confermata leader nella lotta al cambiamento climatico

Per il quinto anno consecutivo Pirelli è stata confermata leader globale nella lotta ai cambiamenti climatici ottenendo un posto nella Climate A list 2022 stilata da CDP, l’organizzazione internazionale no-profit che si occupa di raccogliere, divulgare e promuovere informazioni su questioni ambientali.

Il rating “A”, assegnato a Pirelli a conclusione del processo di analisi, è il massimo punteggio ed è stato attribuito solo a 294 aziende tra le oltre 18.700 partecipanti, valutate in base all’efficacia degli sforzi messi in atto per ridurre le emissioni e i rischi climatici e per sviluppare un’economia a basse emissioni di carbonio, nonché in base alla completezza e alla trasparenza delle informazioni fornite e all’adozione di best practice associate all’impatto ambientale.

Marco Tronchetti Provera, Vice Presidente Esecutivo e CEO di Pirelli, ha affermato: “Essere riconosciuti leader nella lotta ai cambiamenti climatici da parte di CDP è motivo di soddisfazione per tutta Pirelli e prova la concretezza delle nostre azioni a favore della sostenibilità ambientale”.

Il riconoscimento da parte di CDP conferma il costante impegno di Pirelli nell’ambito della sostenibilità ambientale e si è data un obiettivo di ‘carbon neutrality’ al 2030, sia per energia elettrica che termica, sostenuto anche dal target di approvvigionamento di energia elettrica rinnovabile del 100% a livello globale entro il 2025.

CDP, il cui obiettivo è quello di guidare le aziende e i governi a ridurre le proprie emissioni di gas serra, salvaguardare le risorse d’acqua e proteggere le foreste, raccoglie i dati relativi agli impatti ambientali, ai rischi e alle opportunità, per una valutazione indipendente rispetto alla metodologia con cui viene calcolato il punteggio.

Su richiesta di oltre 680 investitori con oltre 130 trilioni di dollari in asset e oltre 280 grandi buyer con un potere d’acquisto di 6,4 trilioni di dollari, tali dati, nel 2022, sono stati comunicati tramite la piattaforma di CDP dal numero record di oltre 18.700 aziende.