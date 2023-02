Serie A: Pesante sconfitta casalinga della Lazio

Roma fermata a Lecce e Napoli vittorioso su una modesta Cremonese.

Negli anticipi delle ventiduesima giornata, bilancio amaro per le romane, dove la Lazio subisce una pesante sconfitta interna contro l’Atalanta e la Roma viene fermata a Lecce. Nelle sfide salvezza, pareggio pirotecnico tra Empoli be Spezia. Rialza la testa il Milan di Pioli che vince di misura sul Torino, grazie al giola di Giroud al 62′ minuto. Per i rossoneri seppur ancora abulici si tratta di un’importante vittoria che li tiene agganciati al treno della Champions, per il Torino sconfitta che grava sul piazzamento per l’Europa minore.

Al Castellani di Empoli, lo Spezia gela i toscani alla prima mezz’ora di gioco, grazie ad una doppietta di Verde al 25′ minuto di gioco e al 31′, oltre alla doccia fredda per la squadra di Zanetti, incombe anche l’espulsione di Parisi e lo svantaggio che preoccupa tantissimo i toscani rimasti in dieci. Nella ripresa, lo Spezia cala un po il ritmo prediligendo una fase di contenimento e subendo l’iniziativa dei padroni di caca . Al 49′, Esposito dello Spezia viene espulso, l’Empoli ci crede e pareggia al 71′ con Cambiaghi e chiude in conti al 94′ con Vignato. Occasione d’oro per lo Spezia lontano di cinque lunghezza dalla zona salvezza ed Empoli in rotta verso la salvezza.

All’Olimpico, Atalanta vittoriosa contro la Lazio e sorprendentemente verso la Champions. La Dea, si impone con il risultato di due reti a zero, grazie ai goal di Zappacosta al 23′ e di Hojilund al 65′ . Atalanta che aggancia la Roma al terzo posto e che ritrova l’esterno Zappacosta in grande spolvero e nutre tante speranza sull’attaccante danese Rasmus Hojilund. Lazio in piena anamnesi tecnica e che gravida ancora in Europa Leauge.

La Roma, lanciata verso la Champions nelle più alte vette della classifica inciampa a Lecce ospite di un Lecce appunto, proiettato verso il cammino salvezza. Seppur l’obbiettivo salvezza, sia una strada lunga, il Lecce di Baroni, non ha deluso le attese dei suoi sostenitori e al 7′ minuto passano in vantaggio con la complicità del romanista Ibanez che fa autogoal . Al 17′ la Roma pareggia con Dybala, per la Yoya si tratta di un periodo di ottima condizione fisica, a dimostrazione del fatto che il portiere salentino Falcone ha dovuto fare gli straordinari su Abraham ben supportato dall’attacco giallorosso che si spegne nella metà della seconda frazione di gioco. Un punto d’oro per il Lecce, un’occasione sprecata per la Roma, nella corsa al secondo posto, verso l’Europa che conta.

Udinese e Sassuolo si affrontano in un pirotecnico pareggio, nelle sfida domenicale giocata al Dacia Arena. Udogie al primo minuto, buca la rete nero verde, il Sassuolo trova il pareggio al 6′ minuto di gioco con Henrique e al 28′ i friulani si riportano in vantaggio con Bijol . L’Udinese riesce a gestire il vantaggio fino al 47′ minuto , quando il Sassuolo riesce a pareggiare grazie ad un’autorete di Perez, che chiude la gara nella prima frazione di gioco, lasciando spazio ad una ripresa scialba e priva di emozioni. Udinese, sospesa nel limbo tra centroclassifica e conference league, Sassuolo sempre più lontano dalla zona pericolosa della classifica.

A Bologna, un Monza corsaro, strappa la vittoria ad un Bologna che sogna ancora il piazzamento in Conference League. I brianzoli espugnano il Dall’Ara, grazie alla rete di Donati al 25′. Monza che aggancia il Bologna in classifica a quota 29 e sogna uno storico piazzamento nell’Europa minore.

Allo Juventus Stadium la Juve batte di misura la Fiorentina con un goal di Rabiot al 34′ minuto di gioco. I bianconeri centrano la seconda vittoria consecutiva, e cercano di risalire la china, mentre i viola sprofondano oltre il centroclassifica, lontano dal piazzamento in Europa.

Il Napoli nel posticipo serale, ospita il fanalino di coda della Cremonese e i partenopei passano in vantaggio con Kvarastkhelia al 22′, raddoppiano nella ripresa con Osimhen al 65′ e chiudono la gara con Elmas al 79′. Napoli sempre più diretto verso il tricolore, Cremonese ultima in classifica.