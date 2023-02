Serie A: Napoli superlativo. Tonfo Atalanta contro il Sassuolo

All’Inter il derby della Madonnina.

Nella ventunesima giornata, si inizia con gli anticipi del week end, che vedono subito protagonista il Lecce di Baroni, vittorioso sul campo della Cremonese per due reti a zero. Gara decisa nella ripresa con Baschirotto al 58′ e Strefezza al 69′ che chiude i conti per il Lecce momentaneamente a quota ventitrè in classifica, con un ampio margine di allungo dalla zona retrocessione, mentre la Cremonese-bella in coppa, brutta in campionato-rimane a quota otto punti ed in piena zona retrocessione.

All’Olimpico la Roma batte l’Empoli per due reti a zero grazie alle reti di Ibanez al 2′ minuto e al raddoppio di Abraham al 6′ minuto. Roma che continua il cammino verso l’Europa che conta ed Empoli che transita costantemente in zona salvezza.

L’Atalanta accusa il colpo dell’eliminazione in Coppa Italia e cade sotto il colpo secco del Sassuolo che al Mapei Stadium vince di misura, battendo la squadra di Gasperini, grazie al goal di Lauriente siglato al 55′. Per i nero verdi, risultato importante in quanto gli uomini di Dionisi, si portano in una zona di classiffica lontana dallo spauracchio retrocessione, mentre per la Dea resta ancora un’incognita la strada che porta verso la Champions, in quanto Roma e Inter sono in agguato.

Nelle sfide domenicali, tutto facile per il Napoli sul campo dello Spezia. la formazione di Spalletti, supera agevolmente uno Spezia poco lucido e annichilito da un avversario che ha l’obbiettivo scudetto scolpito sulla mente. Per la cronaca i goal sono stati siglati da Kvaratskhelia al 47′ e da Osimhen al 68′ e al 73′ che chiude la gara e proietta il Napoli sempre più in alto. Per lo Spezia, sconfitta pesante che ci può anche stare, visto l’enorme divario tecnico con il Napoli.

A Torino, il Toro ospita l’Udinese, e passa in vantaggio al 49’m con Karamoh. Friulani che provano a reagire alla ricerca del pari, ma i padroni di casa, riescono a gestire il vantaggio cercando di impensierire gli uomini di Sottil con le ripartenze. Gara che si chiude con la vittoria granata e con un’amara sconfitta per l’Udinese, che scivola all’ottavo posto, superato dal Torino che sogna il posto nell’Europa minore.

Colpo del Bologna a Firenze che al Franchi, supera la Fiorentina per due a uno, aggangiando l’Udinese all’ottavo posto in classifica e diventando di fatto, una possibile concorrente per il piazzamento in Conference League. Felsinei in vantaggio con Orsolini su calcio di rigore al 14′. Reazione immediata dei viola che pareggiano con Saponara al 19′. Ad inizio ripresa, Posch riporta il Bologna in vantaggio, che riesce a gestire fino alla fine il prezioso goal che regala alla squadra di Motta tre preziosi punti. Fiorentina in caduta libera e lontana dal piazzamento in Europa.

Nel posticipo serale il derby di Milano, se lo aggiudica un’Inter tosta, capace e meritevole di aver strappato la vittoria grazie ad un goal di Lautaro Martinez al 34′ minuto. Milan bislacco, poco incisivo ed incapace di impensierire l’Inter, solida e fattiva nel gestire il vantaggio.Nella ripresa, qualche lampo di Diaz e Giroud neutralizzati dalla difesa nerazzurra. Inter seconda forza del campionato, Milan che scivola al sesto posto, superato dalla Roma.