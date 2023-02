Carmelo Avveduto (lista civica Letizia Moratti): “Voce al territorio”

Il Pirellone è nel cuore di Milano, ma i consiglieri devono essere sul territorio. Questo è il credo di Carmelo Avveduto, 50 anni, tecnico commerciale di un’azienda leader internazionale nella produzione di materiali per l’edilizia sostenibile e finiture d’interior design.

E per mettere in campo le sue idee, Avveduto ha scelto di candidarsi alla carica di consigliere alle elezioni regionali del 12 e 13 febbraio, sposando il progetto di Letizia Moratti e della lista civica che la rappresenta.

Come mai ha deciso di candidarsi?

«Sono convinto che sia fondamentale tornare a dare fiducia al territorio. Sempre più notiamo poco interesse nella politica, i cittadini sono lontani e questo si trasforma in astensionismo e sfiducia. Penso che sia il risultato di anni in cui i nostri politici erano lontani dalle persone, si presentano nei Comuni ogni cinque anni in occasione delle elezioni. Voglio cambiare questa tendenza, voglio essere un punto di riferimento per le persone di Milano e dell’Hinterland» .

Come mai ha scelto proprio la Lista Moratti?

«Vengo da una lunga tradizione politica familiare, sono stato consigliere comunale nella mia città, Cologno Monzese. Ho scelto Letizia Moratti perché mi trovo a mio agio in una posizione di centro, non sbilanciata agli estremi come accade in altre coalizioni. Mi fa molto ridere che da destra accusino la nostra candidata governatrice di essere di sinistra e dall’altro lato fanno il contrario. il futuro non è più in mano a chi si divide agli estremi, ma a persone capaci, competenti, concrete e dinamiche. Caratteristiche che io riscontro nella nostra proposta e non in quella degli altri».

Su quale tema intende spendersi maggiormente?

«Mi sono preso a cuore il problema del disagio giovanile che si è acuito dopo gli anni di pandemia. Le famiglie si sentono sole, i ragazzi sono abbandonati e spesso si rifugiano nel cibo o nella violenza come forme per evadere le problematiche della quotidianità. Per questo sono fortemente convinto che sia necessario aumentare i fondi, tornare a investire in questo campo e non lasciare da sole le persone che vivono questo disagio».

Il vostro programma, però, offre tanti spunti.

«Trasporto pubblico, Area B e inquinamento sono altri aspetti su cui si sta battendo la candidata Moratti che io sposo appieno. Un discorso a parte, invece, lo merita il tema della sanità lombarda che ha vissuto un’accelerazione durante l’assessorato della Moratti, dopo anni di scelte sbagliate che hanno portato al cambiamento degli amministratori che erano stati inizialmente nominati cinque anni fa. Si tratta di un percorso appena iniziato. Ritengo che la scelta della nostra candidata di mettersi nuovamente al servizio della collettività vada accolta con entusiasmo e sostenuta con determinazione. E’ un’importante occasione per rinnovare la politica, per colmare un vuoto in un’area che non trova più rappresentanza e per rinnovare la Regione con riforme e semplificazioni».

Parlando invece di realtà locali, ci sono aspetti su cui punterà maggiormente l’attenzione in caso di elezione al Pirellone?

«Se guardo alla mia città, Cologno, così come a tanti altri Comuni dell’Hinterland, non posso che sottolineare il lavoro svolto dalle associazioni che sono sempre più un appoggio fondamentale per le pubbliche amministrazioni. Però non ricevono il sostegno economico adeguato e questo è un aspetto su cui si dovrà invertire la tendenza prevedendo maggiori risorse. Infine, ricollegandomi al tema del disagio giovanile, non bisogna dimenticarsi dell’importanza di interventi strutturali per agevolare le Amministrazioni nella riqualificazione del patrimonio di edilizia sportiva che oggi è abbandonato o fatiscente. Lo sport non è soltanto attività fisica, ma anche socializzazione, un modo per uscire dall’isolamento in cui molti giovani si sono chiusi dopo la pandemia».