Serie A: Colpo del Sassuolo a San Siro, Milan sconfitto. Disastro Juve, allo Stadium vince il Monza.

Si riparte con la ventesima giornata di ritorno di Serie A, con gli anticipi di Venerdi che vede subito protagonista il Bologna guidato da Thiago Motta alla sua terza gara utile e consecutiva che porta nel forziere felsineo, ben sette punti. Al Renato Dall’Ara, il Bologna si impone sullo Spezia per due reti a zero, grazie alle marcature di Posch al 37′ e Orsolini al 77′. Bologna in pieno centroclassifica e Spezia con un margine ridotto dalla zona retrocessione, sei punti per esattezza.

La Salernitana espugna il campo del Lecce, in una gara decisa tutta nel primo tempo. I campani passano in vantaggio al 5′ minuto di gioco, grazia al goal di Dia. Il raddoppio arriva al 20′ con Vilenha che approfitta di una leggerezza difensiva dei leccesi, dopo che l’azione è partita dal piede di Dia. Al 23′ il Lecce, riesce ad accorciare le distanze con Strefezza e nella ripresa i ragazzi di Baronio ci privano con la rimonta ma la Salernitana è brava a gestire il vantaggio, portando a casa tre punti e superando in classifica la squadra di Baroni. Per i granata di Nicola, si tratta di un importante vittoria dopo sette partite, per il Lecce situazione di classifica con un margine ridotto sulla zona retrocessione.

Negli anticipi di Sabato Atalanta vittoriosa, nella trasferta del Luigi Ferraris contro una Sampdoria sempre più in basso nella classifica e in piena zona retrocessione. Per i bergamaschi, i goal sono stati siglati da Maehle al 26′ e da Lookman al 95′ in pieno recupero. Blucerchiati protagonisti con Sabiri e Qaugliarella, che hanno più volte sfiorato il pareggio e beffati alla fine nei minuti di recupero, da Lookman nel raddoppio della Dea. Atalanta in rotta verso Champions .

Al Castellani di Empoli, l’Empoli vede sfumare i tre punti della vittoria, contro gli ospiti del Torino, in una gara poco vivace che si sveglia al minuto 37, con un colpo di testa dell’empolese Luperto. Nella ripresa, Marin trova il raddoppio per l’Empoli e per gli uomini di Zanetti, la gara sembra chiusa. Il Torino reagisce e accorcia le distanze con Ricci a otto minuti dalla fine e al minuto 85, Sanabria trova il pari. Ancora il Torino con Miranchuk che colpisce il palo e la gara termina con un punto per parte e con una situazione di classifica per entrambi le squadre di centroclassifica.

L’ Inter riesce ad avere la meglio sulla Cremonese, vincendo per due reti a uno. Okereke porta in vantaggio i padroni di casa, raggiunti al 21′ dai nerazzurri che pareggiano con Lautaro Martinez. Inter padrona del campo in assoluto, Cremonese che argina come può, il forcing nerazzurro. Al 61′ Lautaro Martinez porta in vantaggio i nerazzurri chiudendo la gara e regalando tre punti champions all’Inter che si riporta nella alte vette della classifica dopo il tonfo con l’Empoli. Cremonese sempre in piena zona retrocessione.

Sfide domenicali da dimenticare per Milan e Juventus, entrambe battute in casa. Al Meazza di San Siro, il Milan cade sotto i pesanti colpi del Sassuolo che rifila cinque goal alla formazione di Pioli. Neroverdi che partono con Defrel, autore del vantaggio per il Sassuolo al 19′. Milan autorevole, ma piuttosto scialbo nel pacchetto arretrato che permette il raddoppio del Sassuolo, con Frattesi al 22′. Giroud al 24′ per il Milan accorcia le distanze, ma il Sassuolo al 30′ sigla il terzo goal con Berardi. Nella ripresa Lauriente cala il poker per il Sassuolo, su un penalty decretato dall’arbitro, dopo un fallo di Calabria sullo stesso Lauriente, il quinto goal per il Sassuolo lo sigla Enrique al 79′, inutile il goal di Origi all’81’. Sassuolo che rialza la testa dopo un difficile periodo e Milan in caduta libera, superato dall’Inter piazzata al secondo posto.

Allo Juventus Stadium il Monza batte la Juventus per due reti a zero. Brianzoli in vantaggio con Ciurria al 18′. Al 39′ Carlos Augusto, serve Dany Mota che gela lo Stadium con il raddoppio del Monza. Nella ripresa Juventus scatenata, come il portiere del Monza che nega il goal a Milik a Locatelli e a Di Maria. Juventus che termina in dieci il match a causa dell’infortunio di Milik, costretto a uscire. Monza che scavalca la Juventus in classifica, scesa oltre il centroclassifica grazie anche ai quindici punti di penalizzazione.

All’Olimpico la Lazio ospita la Fiorentina, in una gara che si accende subito al minuto 8, quando Casale porta i Biancocelesti in vantaggio. Gara a fasi alterne e molto tattica, con le difese pronte a neutralizzare i tentativi da ambo le parti. Nico Gonzales per i viola pareggia i conti al 49′ e Milienkovic, colpisce la traversa sfiorando il vantaggio per la Fiorentina. Lazio in zona Champions e Fiorentina ancora sospesa nel limbo tra Conference League e centroclassifica.

Al Maradona Stadium gara frizzante tra Napoli e Roma. Partenopei in vantaggio con l’uomo del momento al 17 ‘, Osimhen. Napoli che sfiora il raddoppio e Roma che cerca di rendersi pericolosa con Spinazzola. Nella ripresa la musica non cambia e la Roma cerca di aggirare la manovra offensiva del Napoli, al 75’ El Sharawy regala il pareggio alla formazione giallorossa. La Roma sembra galvanizzata dal goal del Faraone, ma Spalletti possiede una delle sue più preziose risorse: Simeone che al minuto 86 riporta il Napoli in vantaggio. Gara che termina con la vittoria del Napoli che si conferma sempre la principale pretendente allo scudetto. Per la Roma, il piazzamento Champions è ancora in discussione.