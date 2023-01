Serie A: un super Napoli schiaccia la Juve per 5 a 1

Partenopei volano a più 10.

Una vittoria nettissima, che vale non solo 3 punti ma anche il +10 in classifica sulla seconda in attesa della partita del Milan. La 18esima giornata di Serie A si è aperta con il big match tra Napoli e Juventus allo stadio “Maradona”, vinto dalla squadra di Spalletti per 5 a 1. Dopo un primo tempo terminato sul 2 a 1, il Napoli è dilagato nella ripresa: a segnare sono stati Osimhen (2), Kvaratskhelia, Rrahmani ed Elmas per i partenopei. Di Angel Di María la rete della Juventus.

Per la sfida contro la Juve, Spalletti conferma il tridente Politano-Osimhen-Kvaratskhelia e schiera Rrahmani in difesa e Zielinski a centrocampo. Allegri risponde mandando in campo Chiesa dal primo minuto e puntando in avanti su Di Maria e Milik. Il Napoli parte meglio e dopo 14 minuti si porta in vantaggio: Kvaratskhelia colpisce al volo, Szczesny respinge, Osimhen raccoglie e mette la palla in rete. È 1-0.

La risposta bianconera arriva al 21’, con Di Maria che colpisce la traversa. La squadra di Allegri si spinge in avanti alla ricerca del pareggio, ma a trovare il gol è ancora il Napoli. Al 38’ Osimhen appoggia per Kvaratskhelia, che da pochi passi batte Szczesny. Passano 4 minuti e la Juventus accorcia: sponda di Milik per Di Maria, che di sinistro supera Meret. Il primo tempo finisce 2-1 per i padroni di casa.

Nel secondo tempo il Napoli dilaga: al minuto 55 Rrahmani segna sugli sviluppi di un calcio d’angolo, poi ci pensa Osimhen dieci minuti dopo a chiudere la partita con il gol del 4 a 1. Prima della fine c’è spazio anche per Elmas, che entra e segna la rete del definitivo 5 a 1.