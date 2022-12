Ungheria, Romania, Georgia e Azerbaigian accordo sul gas per l’UE

I leader di Ungheria, Romania, Georgia e Azerbaigian hanno finalizzato sabato un accordo su un connettore elettrico sottomarino che potrebbe diventare una nuova fonte di energia per l’Unione europea in mezzo a una stretta sulle forniture energetiche causata dalla guerra in Ucraina.

L’accordo prevede un cavo sotto il Mar Nero che collegherebbe l’Azerbaigian all’Ungheria attraverso la Georgia e la Romania.

L’accordo arriva mentre l’Ungheria, che ha esercitato forti pressioni contro le sanzioni dell’UE alla Russia per la sua guerra in Ucraina, sta cercando ulteriori fonti di combustibili fossili per ridurre la sua forte dipendenza dal petrolio e dal gas russo.

L’Azerbaigian prevede di esportare elettricità da parchi eolici offshore in Europa attraverso la Georgia, un cavo sotto il Mar Nero, e poi in Romania e Ungheria.

L’ufficio del presidente rumeno Klaus Iohannis ha dichiarato venerdì in una dichiarazione che l’accordo tra le quattro nazioni fornirà il “quadro finanziario e tecnico” per il progetto del cavo elettrico sottomarino.

Il progetto mirerà a diversificare l’approvvigionamento energetico e ad aumentare la sicurezza energetica regionale, afferma la dichiarazione.

Venerdì, il produttore rumeno di gas naturale Romgaz ha anche dichiarato di aver firmato un contratto con la compagnia petrolifera statale dell’Azerbaigian SOCAR per ricevere gas naturale attraverso il cosiddetto corridoio meridionale del gas, con consegne che inizieranno il 1° gennaio. Romgaz ha affermato che servirà il suo ” obiettivi strategici” di diversificazione delle fonti di gas naturale.

Il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto, ha affermato ad agosto che l’Azerbaigian presto produrrà “grandi quantità di elettricità verde” con parchi eolici offshore e che, aderendo al progetto del connettore che potrebbe portare tale energia in Europa, l’Ungheria sta soddisfacendo un requisito che due paesi membri dell’UE partecipano affinché l’investimento riceva finanziamenti dal blocco.

Szijjarto ha affermato che il progetto potrebbe essere completato entro tre o quattro anni e che sarebbe un passo importante verso la diversificazione delle forniture energetiche e il raggiungimento degli obiettivi di neutralità del carbonio.

Questa settimana, Szijjarto ha incontrato funzionari sia del Qatar che dell’Oman sulla potenziale futura importazione di petrolio e gas naturale in Ungheria dai due paesi del Medio Oriente, un ulteriore segno che l’Ungheria sta prendendo provvedimenti per livellare l’85% del suo gas naturale e più del 60% del suo petrolio che attualmente riceve dalla Russia.

Il primo ministro ungherese Viktor Orban, il presidente rumeno Iohannis, il primo ministro georgiano Irakli Garibashvili e il presidente dell’Azerbaigian Ilham Aliyev hanno partecipato sabato all’evento della firma a Bucarest insieme alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.