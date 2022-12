Governo Meloni, la premier: “Su Pos si tratta”

Riprendono i lavori in commissione Bilancio alla Camera, sull’esame della Manovra. In giornata è atteso il deposito di un secondo pacchetto di emendamenti del governo, che sarà illustrato alla commissione in serata, attorno alle 21, dal ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti.

Fissato alle 15 il termine per la presentazione dei sub-emendamenti al pacchetto di proposte di modifica depositato ieri dal governo, su enti locali e materie fiscali. La norma contenuta in manovra che introduce la soglia di 60 euro sotto la quale i commercianti possono rifiutare i pagamenti elettronici resta in forse. Meloni: “Stiamo ancora trattando con l’Ue”. Calenda: “Manovra negativa, non tocca priorità dell’Italia”. Enrico Letta all’assemblea nazionale di Articolo Uno: “Dalla Costituente uscirà la carta d’identità del nuovo Pd”.

“50 milioni di euro per il sogno di Mussolini e Salvini: il Ponte sullo stretto di Messina. In realtà sarà solo un grande spreco, per i cittadini calabresi e siciliani solo un incubo”. Così Marco Grimaldi, capogruppo Avs in commissione Bilancio, nel suo intervento sulla Manovra.

Il vice premier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini è appena arrivato a Lampedusa dove è stato accolto dal sindaco di Lampedusa e Linosa Filippo Mannino e dal suo vice Attilio Lucia. Il leader della lega trascorrerà la notte nella villa di proprietà di Silvio Berlusconi a Cala Francese.