Trovati 110 chili di dinamite in casa, evacuata palazzina a Campobasso

Sono stati 110 i chili di dinamite ritrovati in un’abitazione di via Conte Verde, a Campobasso, per cui quest’oggi è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco e carabinieri. Obiettivo, quello di coordinare le operazioni di evacuazione dell’area e dei palazzi limitrofi, ovvero quelli presenti nel raggio di 200 metri dal luogo in cui è stato rinvenuto l’esplosivo.

L’esplosivo è stato trovato durante le operazioni di sgombero dell’appartamento ed era del tipo utilizzato per lavori di demolizione. L’uomo che in passato è stato proprietario della casa al centro della vicenda, un imprenditore edile, era deceduto nel 1990.

Secondo quanto emerso, il materiale esplosivo era situato in alcuni sacchi, presenti in un sottoscala ed è stato scoperto dal figlio dell’uomo, intento a liberare l’appartamento stesso. Dopo sei viaggi, il materiale esplosivo è stato trasportato dal centro di Campobasso ad una cava che si trova lungo la vecchia strada che porta all’ospedale Cardarelli.

Qui, i vigili del fuoco hanno scavato una buca che servirà per far brillare tutto il materiale. La zona, evacuata già a partire dalla mattinata di oggi, tornerà accessibile nelle prossime ore, con gli abitanti che potranno rientrare nelle loro case.