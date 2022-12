La premier Meloni: “Leggi razziali macchia indelebile per l’Italia”

La premier Giorgia Meloni, intervenendo all’inaugurazione della lapide nella sede dell’Ordine dei giornalisti del Lazio che ricorderà i nomi e le storie dei giornalisti romani vittime della repressione e della violenza nazifascista, ha sottolineato che “le leggi razziali del 1938 rappresentano il punto più basso storia italiana, una vergogna che ha segnato la nostra storia per sempre, come ho detto più volte e lo ribadisco. È una macchia indelebile, un’infamia che avvenne nel silenzio di troppi”.

Poi ha detto che “il governo pronto a combattere l’antisemitismo” In mattinata, nel suo discorso alla Camera in vista del summit europeo, ha attaccato l’Ue: “Il Consiglio Europeo torna ad occuparsi dell’impatto dei prezzi dell’energia. L’obiettivo è un percorso di sicurezza energetica” su cui “da mesi l’Italia è in prima fila per un tetto dinamico dei prezzi. Per ora la risposta della Commissione europea è insoddisfacente e inattuabile”.

La presidente del Consiglio ha chiesto all’Unione Europe un ruolo più incisivo anche per quanto riguarda il raggiungimento del cessato il fuoco, tornando a ribadire l’appoggio dell’Italia a Kiev. Appoggio anche materiale che, come ha sottolineato il ministro della Difesa Guido Crosetto proseguirà fino allo stop delle armi. “Gli aiuti militari finiranno quando ci sarà un tavolo di pace”, ha detto al Senato.

All’interno della manovra finanziaria, che deve essere ancora approvata in Parlamento, vi sono tutta una serie di misure volte a sostenere la figura delle madri. In questo video proviamo a riassumerle partendo dalle pensioni con la cosiddetta Opzione Donna, che sarà posticipata di un anno solo a determinate condizioni ovvero se si bada a genitori o marito con handicap, se si ha una invalidità civile superiore o uguale al 74% o se si lavora in un’azienda che ha aperto un tavolo di crisi.

La conferenza di Parigi per l’Ucraina ha intanto raccolto 1 miliardo di aiuti. Continuano le indagini sul caso di corruzione dal Qatar. Ammonta ad oltre un milione e mezzo di euro il totale delle banconote trovate dalla polizia belga nel corso delle perquisizioni alle abitazioni di Antonio Panzeri e dell’ex vicepresidente dell’Eurocamera Eva Kaili, entrambi agli arresti.

Il Parlamento europeo ha approvato la destituzione dalla carica di vicepresidente del Pe di Kaili, trasferita nel carcere di Haren alla periferia di Bruxelles. Spunta intanto, secondo L’Echo, il nome dell’eurodeputato socialista Marc Tarabella tra quelli fatti nei primi interrogatori ai fermati.