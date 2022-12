La premier Meloni: “L’App18 vada solo ai redditi più bassi”

“A me pare che Bankitalia non abbia mosso particolari critiche sulle principali misure di questa manovra. Puramente c’è stata una polemica, o diciamo un approccio critico, sulle nostre misure sul tema del contante e l’obbligo del pos. Sul tetto al contante la posizione dell’Ue è la stessa nostra”.

Così Meloni in diretta Facebook dove parla anche di 18 App ai redditi più bassi. “Abolire le commissioni al pos è anticostituzionale”, ha aggiunto Meloni. Intanto la Cgil fa partire una serie di iniziative di protesta nelle piazze modulate tra oggi e il 16 dicembre. Il Pd “rappresenta una comunità molto viva, vivace, nonostante veniamo da una dura sconfitta elettorale”. Così Elly Schlein a Bologna dopo essersi recata nel circolo della Bolognina dove si è iscritta al partito.

“Anni fa, ho accettato la proposta di divenire membro dell’Advisory board di Fight Impunity per la qualità delle altre personalità che vi facevano parte e per le finalità dell’associazione che andavano nella stessa direzione della mia battaglia per l’affermazione della giustizia penale internazionale.”

Lo afferma Emma Bonino, leader di +Europa, in una nota stampa nella quale aggiunge “non essendosi peraltro l’Advisory board mai riunito, di fronte alla situazione che abbiamo tutti appreso dalle notizie stampa, ritengo anch’io doveroso dimettermi da tale carica con effetto immediato”.