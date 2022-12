Qatar 2022: Brasile eliminato, l’Argentina batte l’Olanda ai rigori

La Croazia elimina il Brasile ai rigori ed è la prima semifinalista del Mondiale: affronterà la vincente di Olanda-Argentina. Primo tempo equilibrato senza grandi emozioni, nella ripresa il Brasile cresce ma Livakovic è decisivo e chiude più volte su Neymar e su Paquetà. Ai supplementari magia di Neymar che eguaglia Pelé come miglior marcatore all-time del Brasile, poi Petkovic fa 1-1 e porta la sfida ai rigori, dove i croati sono infallibili: Livakovic para su Rodrygo, decisivo l’errore di Marquinhos (palo).

L’Argentina elimina l’Olanda dai Mondiali in Qatar, approdando alla semifinale dopo una sofferta vittoria per 6-5 ai rigori. Terminati i 90′ 2-2 per le reti di Molina al 35′ e di Messi su rigore 73′, gli olandesi pareggiano con Weghorst all’83’ e al 101′. Dopo i tempi supplementari si decide dal dischetto. Van Dijk sbaglia, Messi fa centro, altro errore orange con Berghuis mentre Paredes non sbaglia. L’Olanda non fallisce con Koopmeiners così come Montiel. Europei ancora segno con Weghorts, sbaglia Enzo Fernandez. De Jong non sbaglia. Decide il penalty di Lautaro Martinez che porta l’Argentina in semifinale dove ad aspettarla c’è la Croazia.