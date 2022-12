Milano oltre Broadway, il musical va in scena nelle periferie

Protagonisti gli studenti delle scuole del territorio. Lirico e Nazionale protagonisti dell'iniziativa del comune 'Milano è viva'.

Il musical in scena nelle periferie della città. Milano come e oltre New York. Oltre a quello che avviene a Broadway, capitale mondiale del musical.

Un progetto, ‘Tutto il Mondo è Teatro, il Musical’, quello proposto da Stage Entertainment (multinazionale dello spettacolo che gestisce i teatri Lirico e Nazionale di Milano) che si inserisce nell’iniziativa del Comune di Milano intitolata ‘Milano è viva’ e presentata oggi dall’assessore alla Cultura, Tommaso Sacchi.

“La nostra iniziativa – spiega Matteo Forte, amministratore delegato per l’Italia di Stage Entertainment- è rivolto ai ragazzi delle scuole superiori periferiche milanesi che, al termine di un percorso di formazione, avranno l’occasione di partecipare ad uno spettacolo dal vivo”. Uno show intitolato ‘Tutto il Mondo è teatro’, ideato da Chiara Noschese in cooperazione con gli insegnanti della Musical Academy Milano, mirato valorizzare le capacità personali degli studenti e favorire la creazione di dinamiche socio-relazionali all’interno di uno spazio condiviso, protetto e professionale.

“Per ogni quartiere – aggiunge Matteo Forte – verranno coinvolte due scuole di riferimento e gli studenti saranno formati in parte in aula e in parte sul palco del teatro.

Lo scopo è allargare il sistema scolastico di Milano mettendo a disposizione un modello di offerta di pratica musicale che coinvolga studenti e i loro docenti”.

Il progetto prevede un laboratorio di 15 ore (in ogni istituto) sulle tre discipline del Musical: Danza (5 ore), Canto (5 ore) e Recitazione (5 ore) e sarà gestito dagli insegnanti della Musical Academy Milano tra cui Nadia Scherani e Giuseppe Galizia.

Lo spettacolo sarà messo in scena nei teatri delle periferie da Stage Entertainment. “In questo modo – conclude Matteo Forte – i giovani attori avranno modo non solo di sentirsi protagonisti di un vero e proprio musical, ma anche di assistere ad uno spettacolo messo in scena da professionisti del settore”.

I teatri individuati sono: [22 -23 Dicembre ore 21.00] Martinitt, zona 3, tra Lambrate e Ortica. Link biglietto

[20-21 Dicembre ore 20.00] Teatro della Cooperativa, zona 9, quartiere Niguarda. Link biglietto

[6– 9Dicembre ore 20.30 ] Teatro Oscar, zona 4, quartiere Vittoria-Romana. Link biglietto

[10 Dicembre ore 21.00 e 11 Dicembre ore 17.00] Teatro Bello, zona 6, quartiere Giambellino. Link biglietto