FdI pronto a modificare il Superbonus

Mentre il governo si appresta a vivere settimane di fuoco tra la Manovra in arrivo in Parlamento e il dl sugli aiuti militari all’Ucraina, un altro fronte potrebbe presto aprirsi per la maggioranza: quello del Superbonus.

Forza Italia da tempo spinge perché si allarghino le maglie della misura, e adesso anche il partito del premier Giorgia Meloni ha presentato delle proposte di modifica: al centro dell’attenzione di Fratelli d’Italia c’è la proroga dei tempi per depositare la Cilas e lo sblocco dei crediti d’imposta già maturati attraverso lo strumento degli F24.

Fratelli d’Italia ha pronti due emendamenti da depositare alla scadenza al decreto Aiuti quater sul fronte del Superbonus. Il primo, come detto, riguarda i tempi per depositare la Cilas, la comunicazione di inizio lavori che consente di utilizzare ancora il 110% da parte dei condomini. L’idea sarebbe quella di spostare la scadenza al 31 dicembre.

L’altra idea è quella di provvedere allo sblocco dei crediti d’imposta già maturati attraverso lo strumento degli F24: “Su questo anche Abi e Ance, tra gli altri, sono d’accordo”, ha detto il capogruppo in commissione Bilancio al Senato e relatore del provvedimento, Guido Quintino Liris. “La palla è però al ministero dell’Economia per verificare le coperture”.