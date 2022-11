Salgono a 7 le vittime per la tragedia di Ischia

Sono altri sei i corpi senza vita recuperati dopo la frana che ha investito Casamicciola nella giornata di sabato 26 novembre. Si tratta di un neonato, una bambina di cinque-sei anni, una donna anziana e di altre tre persone non identificate. il bilancio complessivo sale, così, a sette morti.

I soccorritori avrebbero individuato altri corpi che non sarebbero ancora riusciti a liberare dal fango, mentre proseguono le ricerche dei dispersi. Risultano essere circa 230 gli sfollati: tutti sono stati sistemati in hotel o da amici e parenti. Tre i feriti, tra cui uno grave.

“Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per la Protezione civile, ha dichiarato lo stato di emergenza al quale farà seguito l’ordinanza del capo della Protezione civile e ha disposto un primo stanziamento di 2 milioni di euro”. Ad annunciarlo è stato il ministro per il Sud, Nello Musumeci. Lo stato d’emergenza durerà un anno. “Meloni a Ischia prima possibile”, ha poi aggiunto. Nominata Simonetta Calcaterra commissaria per la gestione dell’emergenza che durerà un anno.

Il presidente della Regione Campania, De Luca: “Le persone devono capire che in alcune aree non si può abitare, non esiste l’abusivismo di necessità. Le costruzioni nelle zone fragili dal punto di vista idrogeologico vanno demolite”. Il Papa: “Vicino alla popolazione di Ischia”.

Curcio, capo della Protezione Civile: “L’Italia è fragile, è un dato di fatto. C’è da chiedersi cosa si fa, cosa facciamo tutti, per spingere durate la non emergenza quando poi le agende sono altre”. Scuole chiuse a Ischia domani e dopodomani. Allerta arancione per il maltempo oggi in Campania, Calabria e Sicilia, gialla in Basilicata.