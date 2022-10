Amazon trimestrale critico, il titolo crolla alla Borsa americana

Amazon crolla in Borsa. I dati relativi ai profitti nel terzo trimestre hanno deluso gli analisti. Sono sotto le aspettative, calati rispetto allo scorso anno: 2,87 miliardi, scesi del 9 per cento. Il colosso statunitense dell’e-commerce ha, poi, lanciato l’allarme sull’outlook: la forte inflazione, i venti di crisi e lo spettro della recessione minacciano le prospettive di vendita dell’azienda. Per i prossimi tre mesi dell’anno (tra i più importanti per i consumi con Black Friday e periodo natalizio), il fatturato dovrebbe fermarsi a 140-148 miliardi, contro i 155 finora stimati.

La crisi di Amazon può essere lo specchio generale dell’andamento dell’economia. Secondo quanto spiegano gli analisti, il sito di commercio online più importante al mondo può essere considerato un indicatore ufficioso del rallentamento dei consumi, in particolare degli Stati Uniti. Se si compra poco su Amazon, significa che gli americani consumano di meno.

“La stagione dei risultati e i numeri di Amazon in particolare ci stanno confermando chiaramente un rallentamento della spesa per consumi. Anche altre società molto esposte al business della pubblicità, come Google-Alphabet e Facebook-Meta, hanno esibito un chiaro trend di rallentamento degli investimenti pubblicitari”, spiega Enzo Corsello, Responsabile Italia di Allianz Global Investors.

“Nel caso di Amazon, si registra l’indicazione guidance meno solida degli ultimi dieci anni per il periodo natalizio. Il prossimo è un periodo fondamentale per la spesa per consumi: c’è il Black Friday con il Thanskgiving e c’è la stagione di Natale. Il fatto che Amazon abbassi in maniera forte le stime di fatturato è un indicatore di sintesi che i consumatori americani, schiacciati dall’aumento dei tassi e dall’aumento dei prezzi legato alla dinamica inflazionistica, si sono fermati”, ha aggiunto Corsello.