Serie A: Sampdoria corsara a Cremona

Si completa l’undicesima giornata di campionato, nei posticipi di inizio settimana. La Sampdoria conquista i primi tre punti in campionato, con la gestione Stankovic. I blucerchiati, si impongono sul campo della Cremonese, decide un goal di Colley al 78′ su un tap in sotto porta, dopo una perfetta sponda di testa di Gabbiadini. Cremonese ancora senza vittilorie, scivola all’ultimo posto in classifica, Sampdoria che inizia a sperare, nonostante la strada sia lunga.

Al Mapei Stadium, rimonta del Sassuolo, che ospita il Verona in una gara che vede gli scaligeri, passare in vantaggio con Ceccherini al 2′ minuto. I neroverdi, rimangono storditi, da un Verona che ha tutto da giocarsi, con Lasagna e company, che spingono per tenere a bada un Sassuolo intraprendente e determinato, fino al 32′ quando Lauriente’ pareggia per i neroverdi, con un bel destro in velocità.

Nella ripresa, i ritmi non cambiano, occasioni dall’una e dall’altra parte, con Traore’ del Sassuolo che prova a scardinare le retrovie scaligeri. Al 74′ Frattesi, porta in vantaggio il Sassuolo, dopo un incursione di Traore’ che serve il centrocampista neroverde che di destro batte Montipo’. Situazione di classifica difficile, per il Verona superato di una sola lunghezza dalla Sampdoria, mentre per il Sassuolo si intravede il centroclassifica.