Serie A: alla decima giornata, l’Atalanta in vetta insegue il Napoli capolista

Weekend della decima giornata di serie A, all’insegna di un’Atalanta che resta in vetta sulla scia del Napoli battendo in casa, per due reti a uno, il Sassuolo. A Bergamo il Sassuolo, non fa sconti e dopo un batti e ribatti a quattro minuti dallo scadere della prima frazione di gioco Kiriakopoulos, porta in vantaggio i neroverdi, gelando il Gewiss Stadium . L’Atalanta, reagisce subito e dopo quattro minuti, al 45′, ci pensa Pasalic a pareggiare i conti. Nella ripresa, l’Atalanta non demorde e affonda subito in avanti con Lookman , diligentemente servito da Soppy . Atalanta, che sfiora il terzo goal e Sassuolo che tenta l’impresa con Berardi che colpisce una traversa e si infortuna dopo, lasciando il campo. Vittoria dell’Atalanta, che mette in mostra un Lookman, in forma perfetta e un Gasperini, determinato nel restare in vetta. Ovviamente, liberi da impegni nelle coppe europee. Per il Sassuolo, seconda sconfitta consecutiva per un posizione di classifica che non preoccupa molto.

Nel derby della Mole Antonelliana, vittoria scaccia crisi, per la Juventus che conquista il settimo posto dopo la batosta, in champions, con il modesto Maccabi Haifa. Sarebbe stato più giusto un pareggio per entrambi le squadre, in quanto il campo mostra solo due linee distinte e separate: La Maginot bianconera e la Sigfrido granata, con una differenza a favore della Juventus che riguarda l’attaccante serbo Dusan Vlahovic, con le sue folate offensive che non sortiscono nulla. Per il resto, Sanabria, non riesce a sfondare il muro bianconero e la gara resta piatta, fino al minuto 74, quando Vlahovic, sigla il goal vittoria regalando tee punti alla squadra di Allegri, ma la vetta è molto lontana. Torino che rimane all’undicesimo posto e sfortunato in u derby che vedeva tecnicamente, un equo pareggio.

L’Empoli, si impone sul Monza per una rete a zero, grazie ad un goal realizzato da Haas all’undicesimo minuto di gioco. Per la cronaca, il Monza nella gestione Palladino, sbarca ad Empoli reduce da tre vittorie consecutive, mentre l’Empoli, deve per forza incamerare punti per la lunga corsa verso la salvezza e con quattro punti nelle ultime quattro gare. Gara tecnicamente che vede due squadre corte e un Monza che pensa a difendere i propri sedici metri, davanti ad un Empoli che pressa e dopo il vantaggio di Haas, colpisce pure un palo, con Destro. Nel finale, rosso diretto per Rovella del Monza, con i brianzoli che tentano un assalto nel finale, ma senza successo. Situazione di classifica per che vede entrambe le squadre, fuori dalla zona retrocessione e divise da un punto , dieci per il Monza, undici per l’Empoli.

Nelle sfide domenicali, l’Inter, batte la Salernitana per due reti a zero. A San Siro, i nerazzurri, dopo la trasferta di champions, riescono a gestire un match con i goal di Lautaro al 13′ del primo tempo e di Barella al 58′. Inter padrona del campo, Salernitana che deve limitare i danni chiudendosi nei sedici metri finali, permettendo agli uomini di Inzaghi, di gestire al meglio il doppio vantaggio. Inter che resta agganciata al treno per l’Europa, superando la Juventus, di due sole lunghezze, piazzandosi al settimo posto. Salernitana, che viaggia in zona salvezza, distante dalla retrocessione cinque punti.

Pareggio pirotecnico, tra Spezia e Cremonese , con gli ospiti che vanno subito in vantaggio la secondo minuto di gioco, con una zampata di Dessers , che spinge in rete la conclusione di Lochosvhili. Lo Spezia, pareggia al 19′ con Nzola, grazia ad un potente tiro da fuori area e al 22′ Holm, porta i liguri in vantaggio sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Dopo un primo tempo ad alti livelli, nella ripresa la musica nion cambia e la Cremonese, cerca il pareggio e lo trova con Pickel al 52′, servito perfettamente da Sernicola. Spezia, che avanza in zona salvezza, Cremonese che può ancora sperare, nonostante sia in piena zona retrocessione.

All’Olimpico, la Lazio, ospita l’Udinese , in una gara che termina a reti bianche, nonostante le occasioni dall’una e dall’altra parte. Nel primo tempo, i biancocelesti, perdono Immobile per infortunio, dopo una serie di incursioni in area guidate da Felipe Anderson e da Deloufeu per l’Udinese. Pereyra, nella ripresa riesce a impensierire il portiere Provedel, ma la Lazio, non riesce a fare altrettanto con il nuovo entrato Pedro, al posto dell’infortunato Immobile. Udinese, che resta agganciata al treno verso la vetta e Lazio, che vede sfumare un importante occasione per tenere il passo di Milan, Atalalanta e Napoli.

Al Maradona Stadium, il Napoli vince per tre reti a due su un Bologna che ha tenuto il passo-seppur sconfitto – per tutti i 90 minuti, nei confronti di un Napoli che avverte la stanchezza degli impegni in coppa. Bologna, subito in avanti con Zirkzee al 41′ minuto di gioco. Napoli che prova a pressare e al 45′ pareggia con Juan Jesus. Nella ripresa, Lozano al 49′ porta il Napoli in vantaggio, grazie ad un gran lavoro di Kravatskhelia che tira in porta, ma Skorupski non trattiene e il messicano mette in rete con un bel tap in. Tiro potente di Barrow e pareggio del Bologna al 51′. Il Napoli, vuole quei tre punti per la vetta e Kravatskhelia dopo una verticalizzazione mette nei piedi di Osimhen il pallone del tre a due finale. Napoli al comando della classifica, inseguito da Atalanta e Milan, ancora una volta Kravatskhelia, assist man determinante.

Il Milan, si impone a Verona per due reti a uno. Al nono minuto, incursione di Leao e Miguel Veloso, devia nella propria porta, favorendo il vantaggio del Milan. Al 19′ è il Verona a rendersi pericoloso con Gunter che agguanta il pareggio con un destro deviato dal centrale rossonero Gabbia. Nella ripresa, padroni di casa che cercano di rendersi pericolosi, ma con poca efficacia. Il Milan, trova il vantaggio al minuto 81,con Tonali, lanciato da Rebic, che batte il portiere scaligero Montipo’ con un tocco di sinistro. Due a uno e tutti alle docce, esordio amaro per Mister Bocchetti, sulla panchina del Verona, mentre per Pioli, si tratta di un importante vittoria che porta i campioni d’Italia sulla scia di Atalanta e Napoli.