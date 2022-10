La leader di FdI: “Coinvolgeremo le persone più adatte”

La leader di FdI prova a definire la squadra di governo e avverte: nessun diktat. Tanto che sarebbe pronta anche ad andare con la sua lista dal capo dello Stato e poi presentarsi in Parlamento. Chi non condividerà le sue scelte potrà poi decidere come comportarsi.

Continua il dibattito interno al centrodestra sul futuro governo. Giorgia Meloni, al termine dell’ennesima giornata di lavoro a Montecitorio, ha ribadito che il prossimo esecutivo “sarà il più politico di sempre”. La presidente di Fratelli d’Italia ha anche incontrato il ministro dell’Economia uscente, Daniele Franco, per confrontarsi sui dossier economici più urgenti.

Salvini si è invece recato da Berlusconi a Villa Grande, a Roma, per un incontro durato “meno di un’ora”. Intanto i partiti della futura maggioranza discutono sulla presidenza del Senato. Per la carica la Lega spinge Roberto Calderoli, che a riguardo dice: “Sono pronto a fare tutto”. Ma fonti di FdI indicano il “nome forte” di Ignazio La Russa come il miglior candidato.

Un nuovo vertice dei leader della coalizione dovrebbe tenersi oggi, alla vigilia dell’insediamento del nuovo Parlamento in programma giovedì. Sul fronte delle opposizioni, Giuseppe Conte ha incontrato gli eletti M5S: “Pronti a fare opposizione dura”. Poi attacca Meloni: “Abbandoni Orban”. Bonaccini: “Io candidato alla segreteria Pd? Decido nelle prossime settimane”.