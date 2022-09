Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, apre ai rifugiati russi

Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ritiene che l’Unione europea dovrebbe accogliere i russi che cercano di sfuggire alla parziale mobilitazione militare nel loro paese.

Parlando a Politico, Charles Michel ha affermato che l’Unione europea dovrebbe mostrare “apertura verso coloro che non vogliono essere sfruttati dal Cremlino”.

“Penso che l’UE dovrebbe accogliere coloro che sono in pericolo a causa delle loro opinioni politiche. Se le persone in Russia sono in pericolo a causa delle loro opinioni politiche, perché non seguono la folle decisione del Cremlino di condurre questa guerra in Ucraina, dobbiamo tenerne conto».

Gli ambasciatori dell’UE discuteranno le opzioni lunedì. Alcuni paesi baltici temono che consentire l’ingresso dei russi in fuga possa anche portare all’ingresso di agenti filo-russi nell’Unione.

Venerdì, la Finlandia ha deciso di chiudere i suoi confini ai turisti russi dopo che il numero di russi che hanno attraversato il confine era raddoppiato negli ultimi giorni.