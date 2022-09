Elezioni politiche, Salvini: “Nessun ruolo per Draghi”

Scontro Meloni-Letta.

Elezioni: 5 giorni al voto. Giorgia Meloni, la leader di Fratelli d’Italia grande favorita a diventare la prima donna a guidare il governo in Italia dopo le elezioni del 25 settembre, auspica che la vittoria di Fratelli d’Italia “possa aprire la strada a qualcosa di simile in Spagna tra pochi mesi”. Lo ha detto in un’intervista all’Efe, in cui rassicura anche l’Unione Europea: “Non siamo affatto contro l’Europa, ma per un’Europa più efficiente”.

Meloni, poi ha attaccato Letta, dopo la sua visita a Berlino di ieri. “Da Scholz non per interesse nazionale”. Secca la risposta del leader dem. “Sono esterrefatto dalle parole di Giorgia Meloni sulla visita a Berlino, figlie di un’ idea autarchica e provinciale dell’Italia, che non difende gli interessi dell’Italia che si difendono insieme all’Europa”, ha spiegato il segretario del Pd.

Nessun ruolo per il premier Mario Draghi in un eventuale governo di centrodestra. A chiudere la porta è il leader della Lega, Matteo Salvini, che con un secco “no” esclude la possibilità che il presidente del Consiglio possa guidare nuovamente l’Esecutivo o un ministero. “Noi – ha detto – chiediamo il voto per la Lega e per il centrodestra, non vedo ruoli per Draghi o per tecnici per rispetto anche nei confronti di Draghi. Perché se uno vota la Lega vota per la Lega, se uno vota per il centrodestra vota per il centrodestra”.

Il leader dei M5S Conte: con svolta illiberale Meloni è inidonea al governo. Intanto è arrivato l’ok definitivo del Senato al Dl Aiuti con 178 sì e nessun contrario. Draghi premiato come “statista dell’anno” negli Stati Uniti. Joe Biden ringrazia il premier per la sua “leadership” e per la “voce potente” che ha avuto nella promozione dei diritti umani.