F1, Max Verstappen vince il Gran Premio d’Italia a Monza

Secondo Leclerc, terzo Russell e uno strepitoso quarto posto di Sainz.

Max Verstappen vince il Gran Premio di Formula 1 di Monza, battendo Leclerc che arriva secondo. Terzo Russell, che precede Sainz, autore di una strepitosa rimonta. La gara è terminata in regime di safety car per un incidente di Ricciardo a 5 giri dalla fine.

Verstappen – partito settimo per una penalità – conquista così a Monza la quinta vittoria consecutiva nel mondiale di Formula 1. “Ci ho messo un po’ ma finalmente sono riuscito a salire su un podio importante come Monza. Nel complesso per noi è stata un’ottima giornata, anche se non siamo riusciti a ripartire nel finale dopo la safety car”, ha detto Verstappen.

Dal fondo, per via di una griglia dipartenza stravolta dalle penalità, sono partiti Tsunoda, Hamilton e Sainz. Proprio Sainz è stato autore di una grande rimonta che l’ha portato fino alla quarta posizione finale. Per il finale con la safety car, piovono fischi a Monza. Il pubblico ha contestato apertamente questo finale. Leclerc, quando avvertito dai box di quanto stava accadendo, è apparso scettico durante il team radio.

Presente a Monza anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La scuderia Ferrari gli ha reso omaggio pubblicando sui social una foto che lo ritrae durante la visita ai box. Il Capo dello Stato appare in piedi dietro una bandiera tricolore insieme con il presidente, John Elkann, il team principal, Mattia Binotto, i meccanici e altri componenti del team. Il post è titolato “Grazie per la visita, Presidente!”.