Serie A: si chiude la quinta giornata di campionato, l’Atalanta balza al comando della classifica

Quinta giornata di campionato che si conclude con i posticipi serali che vede impegnate prima fra tutte, l’Atalanta di Gasperini, in trasferta al Brianteo di Monza, contro l’omonima Squadra Primo tempo, con un Monza che cerca di arrivare al goal e un’Atalanta che fatica ad alzare il baricentro del gioco.

Nella ripresa, i bergamaschi premono sull’acceleratore e passano in vantaggio con il danese Rasmus Hujlond al 57′ e il Monza accusa lo svantaggio, aprendo voragini nel reparto arretrato. Al 65′ il brianzolo Marlon fa autogoal e regala quei tre punti che portano l’Atalanta al comando della classifica.

Allo stadio Arechi di Salerno, Salernitana ed Empoli, pareggiano in un pirotecnico incontro ricco di emozioni e goal. Al 31′ Satriano apre le marcature per l’Empoli che passa subito in vantaggio. Salernitana che non demorde e trova il pari con Mazzocchi al 39′. Nella ripresa, i padroni di casa ribaltano il risultato al 61′, quando Dia sigla il goal della rimonta. L’Empoli, vuole dire ancora la sua e ci prova più volte rendendosi pericoloso in diverse occasioni con Satriano e Lammers ed è proprio quest’ultimo all’ 81′ che sigla il definitivo pareggio con un due a due che accontenta tutte e due le squadre.

Il Torino si impone di misura sul Lecce. Il goal quasi alla fine del primo tempo siglato da Vlasic al 40′ minuto di gioco. Lecce volenteroso e propositivo, Torino solido e padrone della gara.