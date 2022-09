Cassazione: via libera ai permessi di soggiorno umanitari

Via libera dalla Cassazione alla concessione dei permessi di soggiorno per motivi umanitari in favore dei migranti che hanno la “seria intenzione” di integrarsi nel nostro Paese, attestata dallo studio dell’italiano e dallo svolgimento di lavoro anche non stabile. Così la Suprema Corte ha accolto il ricorso di un cittadino nigeriano al quale la Corte di Appello di Cagliari aveva negato il permesso ritenendo che la frequenza di corsi per imparare la nostra lingua e il contratto di lavoro a tempo determinato non fossero elementi che attestavano il suo radicamento in Italia.

Per la Suprema Corte “la seria intenzione di integrazione sociale, desumibile da una pluralità di attività, può rilevare ai fini della protezione umanitaria, quantunque essa – sottolinea il verdetto 26089 della Prima sezione civile, depositato oggi – non si sia ancora concretizzata in una attività lavorativa a tempo indeterminato, specie se si consideri che tale obiettivo presenta difficoltà non irrilevanti anche per i cittadini del Paese ospitante”.

Patrick W., il migrante nigeriano che ha fatto ricorso in Cassazione, ha fatto valere a riprova del suo cammino di ‘integrazione’ in Italia, la circostanza di svolgere un lavoro anche se a tempo determinato “con prosecuzione ininterrotta dal 2018” e il fatto di aver frequentato corsi di italiano come certificato dalla “produzione di certificati scolastici attestanti una buona padronanza della lingua italiana”. Adesso la Corte di Appello di Cagliari deve porre rimedio al diniego del permesso e attenersi ai principi dettati dai supremi giudici in favore di Patrick e dei casi simili al suo.