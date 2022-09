-88 giorni alle elezioni ALG e FNSI, Francesco Caroprese (MLG): “Un voto per cambiare il sindacato”

Mancano 88 giorni perchè i giornalisti lombardi (circa 3200 professionali e 600 collaboratori) iscritti all’Associazione Lombarda dei Giornalisti (ALG) siano chiamati alle urne. Al momento non è possibile pubblicare l’esatto numero dei colleghi che potranno votare, in quanto l’attuale presidente in carica dell’ALG non ha voluto renderlo noto, riservandosi di farlo nella prossima riunione dell’assembra degli iscritti all’ALG. Assemblea che è in programma il 12 settembre nei locali del Cinema Anteo di piazza XXV Aprile a Milano. Le votazioni per il rinnovo delle cariche sociali (20 professionali e 10 collaboratori) e dei delegati della Federazione Nazionale della Stampa Italiana (FNSI) si terranno nei giorni 2,3,4, 5 dicembre 2022. Il congresso della FNSI si svolgerà a Riccione dal 14 al 16 febbraio 2023. Il voto di dicembre è molto atteso dai giornalisti lombardi e avrà un’importanza determinante per il loro futuro.

“Con l’avvento del digitale – ha dichiarato Francesco Caroprese, membro del direttivo dei giornalisti collaboratori ALG, componente del Movimento Liberi Giornalisti e già consigliere della FNSI – l’informazione si è evoluta andando incontro ad una grande trasformazione. Per sopravvivere dobbiamo essere capaci di affrontare il rinnovamento, adeguandoci alle nuove tecnologie e al nuovo sistema di lavoro. Per questo abbiamo bisogno di un sindacato rinnovato, preparato e al passo con i tempi. Meno passerelle romane e più contatti con le redazioni e con i giornalisti in tutto il territorio della Lombardia”.