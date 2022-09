Serie A: Atalanta si impone sul Torino. Pari tra Bologna e Salernitana.

Si completa con i posticipi del Giovedì la quarta giornata di Serie A, che vede protagonista l’Atalanta che batte il Torino grazie ad una tripletta di Koopmeiners al 47′, al 49′ su rigore e al minuto 84 sempre su rigire . Torino che accorcia le distanze al 77′. Atalanta che raggiungela Roma in vetta alla classifica e Torino che incassa il primo KO esterno della stagione.

Pareggio tra Bologna e Salernitana allo Stadio Renato Dall’Ara i felsinei vanno in vantaggio con Arnautovic su calcio di rigore al 54′. Salernitana che agguanta il pari con DIA al minuto 88. Pari per entrambe le squadre con prove tecniche di salvezza per l’undici bolognese, di fronte ad una Salernitana, disposta a concedere poco o nulla e che con caparbietà ha strappato un punto al Bologna.