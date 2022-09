Elezioni, leader della Lega Matteo Salvini: “Stravinceremo”

Il governo pensa a un decreto autonomo per interventi sul caro energia e proroga fino al 5 ottobre il taglio delle accise sui carburanti. Palazzo Chigi si prepara anche a emanare un nuovo decreto per contenere i consumi domestici. Nel documento, in uscita a giorni, previsti termosifoni giù di un grado e riscaldamenti spenti un’ora prima. In canna anche sostegni da 10 miliardi ma senza scostamento di bilancio. E fonti dell’esecutivo aggiungono: “Nuovi interventi in decreto ad hoc, non in Dl Aiuti”. Cingolani presenterà al premier Mario Draghi il piano di risparmio energetico.

Da oggi, sanzioni più dure per le imprese che non pagano la tassa sugli extraprofitti. Intanto proseguono gli appelli dei associazioni di categoria. Meloni e Tajani: “Scostamento di bilancio extrema ratio”. Salvini: “Sulle bollette apriamo subito il Parlamento e mettiamo un tetto agli aumenti”. Poi sul possibile esito delle elezioni aggiunge: “Stravinceremo. Finita l’era dei ministri tecnici”. Calenda: “Pressare l’Ue sul tetto del gas”.

Letta a Casa Italia, il nuovo programma di Sky TG24 dedicato alle elezioni del 25 settembre: “Non possiamo permetterci di mandare a casa Draghi”. Il leader M5S Giuseppe Conte critico sull’agenda del premier dimissionario: “Insidiosa per la democrazia, non prevede dialogo”. Sul fronte pandemia, scontro tra Roberto Speranza e Giorgia Meloni: “Le tue invettive sempre più simili a quelle no vax. Perché non facciamo un confronto sulla sanità io e te dove e come vuoi?”, è la provocazione lanciata via Twitter dal ministro della Salute. Intanto Pd, Berlusconi e Renzi sbarcano su Tik ToK.