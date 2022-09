Serie A: quarta giornata di Campionato con il Milan fermato sul campo del Sassuolo. Ok Roma e Inter

Turno infrasettimanale del campionato di Serie A, che parte con gli anticipi della quarta giornata di campionato. I campioni d’Italia del Milan, cercano tre punti per la vetta sul campo del Sassuolo, in una gara quella del Mapei Stadium che termina con il risultato di zero a zero, senza entusiasmare più di tanto. Al 22′ del primo tempo, possibilità per il Sassuolo di passare in vantaggio, dopo che l’arbitro Airoldi, consultato il var, decreta un calcio di rigore in favore dei padroni di casa. Berardi dal dischetto, tira centralmente e Maignan para. Nella ripresa, la musica non cambia, Milan alla strenua ricerca del vantaggio rendendosi più volte pericoloso con Giroud e Diaz ed esponendosi pericolosamente alle ripartenze del Sassuolo, con Kuriakopulos e Frattesi, più volte pericolosi, ma senza riuscire a bucare la porta rossonera. Zero a Zero finale, con un Milan che perde il momentaneo primato in vetta e un Sassuolo che guadagna punti salvezza.

Vittoria dell’Inter a San Siro, contro una modesta Cremonese, l’undici di Inzaghi, si rialza dopo la brutta sconfitta dell’Olimpico contro la Lazio. Al 12′ minuto di gioco, Joaquim Correa, apre le marcature per il vantaggio dei nerazzurri, al 38′ raddoppia Nicolò Barella e al 76′ Lautaro Martinez chiude la gara. Inutile il goal di Okereke al 90′ per una Cremonese che in tre gare non ha ancora fatto un punto.

Paulo Dybala è il nono Re di Roma. All’Olimpico la Roma di Jose Mourinho ospita il Monza, che soccombe allo strapotere di una Roma, che si impone sui brianzoli con il risultato di tre a zero. Al 18′ , apre la sua prima marcatura in giallorosso, Paulo Dybala, la Joya si ripete al 32′ con il raddoppio. Al 62′ Ibanez chiude la gara, per il tre a zero finale, con una Roma che viaggia nelle alte vette del campionato e un Monza che nelle prime quattro giornate non ha totalizzato un solo punto.

Il turno infrasettimanale, continua con le sfide del Mercoledì che vedono in campo l’Empoli in casa, contro il Verona. Empoli che passa in vantaggio nella prima frazione di gioco con Baldanzi al 26′. Gli scaligeri, pareggiano con Kallon al 69′, guadagnando un prezioso punto in vista del cammino verso la salvezza.

La Sampdoria ospita la Lazio al Galileo Ferraris e passa subito in svantaggio con un goal di Immobile al 21′. La Lazio, tiene il vantaggio fino al secondo minuto di recupero del secondo tempo, quando i blucerchiati pareggiano con Gabbiadini che sfrutta un assist di Rincon. Lazio troppo attenta a gestire il vantaggio e poco propositiva nel secondo tempo. Prova d’orgoglio per la Sampdoria al suo secondo pareggio interno dove la classifica torna a muoversi.

La Fiorentina cade a Udine, impegnata contro un Udinese che ha giocato una gara impeccabile sul piano del gioco. La rete per i friulani, arriva al 17′ minuto del primo tempo ad opera di Beto. Per la Fiorentina si tratta della prima sconfitta e per l’Udinese della seconda vittoria.

Deludente pareggio casalingo per il Napoli, fermato dal Lecce, che guadagna un importante punto salvezza in un campo difficile. Partenopei in vantaggio con Elmas al 27′. Pareggio fulmineo del Lecce con Colombo al 31′.Nella ripresa, non bastano i tentativi di Osimhen, Politano e Di Lorenzo per un Napoli che perde due importanti punti per il primato.

La Juventus stende lo Spezia per due reti a zero, grazie ai goal di Vlahovic al 9′ minuto del primo tempo e di Milik al 92′. Spezia in gara, fino all’ultimo minuto e Juventus, stanca e talvolta imprecisa e che comunque torna alla vittoria, dopo due pareggi consecutivi.