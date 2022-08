Tragedia a Torino, un fulmine uccide due persone

Uno era l'industriale Alberto Balocco.

Due mountain biker sono stati trovati senza vita fra le montagne del Torinese. Uno dei due è I’industriale Alberto Balocco, 56 anni, titolare e amministratore delegato dell’omonima azienda dolciaria.

La seconda vittima è Davide Vigo, 55 anni, originario di Torino e residente in Lussemburgo. A Torino, intanto, la procura ha aperto un fascicolo, affidato al pm Francesco La Rosa, per gli accertamenti di rito.

I corpi erano nella zona dell’Assietta, nel territorio del Comune di Pragelato, in valle Chisone. A dare l’allarme è stato un automobilista di passaggio. Secondo le prime indicazioni dei sanitari, il maltempo che imperversava sulla zona lascia supporre che la causa della morte dei due ciclisti sia da attribuire a un fulmine.

Sul posto, lungo la strada che conduce al rifugio dell’Assietta, è stato inviato un mezzo del servizio di elisoccorso regionale, che è atterrato con notevoli difficoltà per via delle condizioni meteo. L’equipe medica ha tentato delle manovre di rianimazione cardiocircolatoria, ma senza esito.

Hanno preso parte all’intervento squadre a terra del Soccorso alpino e personale dei carabinieri oltre che il Servizio regionale di Elisoccorso e le squadre a terra del Soccorso Alpino e i Carabinieri. L’equipe sbarcata dall’elicottero in condizioni di grande difficoltà per il temporale in corso, è riuscita a raggiungere i due amici, e ha tentato una disperata manovra di rianimazione, purtroppo invano.