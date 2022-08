Vittima di commenti sessisti la campionessa Linda Cerruti

La foto raffigura una delle pose acrobatiche che le sincronette usano nelle coreografie che anticipano l’entrata in acqua.

Nello scatto alle sue gambe muscolose e allungate sono appese le 8 medaglie (6 di argento e 2 di bronzo) conquistate agli ultimi Europei. A margine del post la didascalia: “A distanza di una settimana riguardo con infinita gioia le mie medaglie”.

L’immagine ha scatenato commenti sessisti e volgari, che hanno scatenato la reazione dell’azzurra. “Come ogni anno, dopo mesi e mesi di sacrifici, è arrivata quella settimana in cui alzo la testa fuori dall’acqua, e respiro – ha scritto su Instagram -. Due giorni fa ho condiviso una foto fatta nella spiaggia in cui vado da sempre, in cui ho coltivato i primi sogni e che per me ha anche un forte valore simbolico. La foto mi ritrae in una posa artistica, tipica del mio sport, a testa in giù e in spaccata, insieme alle otto medaglie vinte in quello che è il miglior campionato europeo della mia carriera”.

L’atleta si è detta poi “basita nonché schifata dalle centinaia, probabilmente migliaia, di commenti fuori luogo, sessisti e volgari che lo accompagnano”. “Un sedere e due gambe sono davvero quello che resta, l’argomento principale di cui parlare?” si è chiesta Linda.