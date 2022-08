Serie A: Juventus fermata a Genove e Roma che vince di misura sulla Cremonese

Si chiude il quadro della seconda giornata di campionato nei posticipi del Lunedì. Fa notizia la Juventus, impegnata nella trasferta al Galileo Ferraris di Genova, contro la Sampdoria. Una Juventus che fatica a creare gioco, contro una Sampdoria che colpisce una traversa con Leris e fallisce il vantaggio. Occasione anche per Rabiot e un autopalo di Vlahovic. Zero a Zero e un punto prezioso per i padroni di casa, allenati dal tecnico Gianpaolo, contro quella che ormai, sembra l’ombra di una corazzata.

All’Olimpico la Roma ospita la Cremonese e si impone con una sola rete di Smalling al 65′ minuto di gioco. Cremonese che ha resistito, giocando a viso aperto e sfiorando il vantaggio contro una Roma che alla lunga ha tirato fuori la qualità dei singoli. Roma a punteggio pieno, sulle tracce di Inter e Napoli.

Si chiude la seconda giornata di Serie A, con Milan e Juventus fermate nei campi di Bergamo e Genova. Tegola per la Roma dovuta all ‘infortunio di Wijnaldum, per l’olandese rottura della tibia e per i dirigenti giallorossi con ogni probabilità, torna fattibile l’ipotesi del centrocampista dell’ Inter, Roberto Gagliardini.