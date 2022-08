Elezioni: chiuse le liste, scontro tra Letta e Conte in Sicilia

Dopo la chiusura delle liste, e le polemiche di queste ore per gli esclusi dalla corsa al Parlamento, si accende un altro fronte tra Pd e M5S. Giuseppe Conte annuncia che il Movimento Cinque Stelle in Sicilia correrà da solo, scelta che mette a rischio la corsa di Chinnici, vincitrice del primarie dell’ex alleanza progressista sull’isola. Ira del Pd che con Letta tuona: “Esterrefatto per il voltafaccia. Si è autoescluso da alleanza con noi”.

Tra i big nelle liste, la presidente del Senato Elisabetta Casellati si presenta in Basilicata mentre Matteo Renzi sarà capolista anche in Toscana. Berlusconi a Monza, in Piemonte e nel Lazio 2. Candidata anche la compagna Fascina. Meloni corre all’Aquila. Salvini e Calderoli capilista al plurinominale del Senato in Lombardia.

Di Maio sfida Salvini

“Leggo che Matteo Salvini vorrebbe confrontarsi con me. Bene, accetto con grande piacere. Matteo decidi tu posto, giorno e orario, e confrontiamoci pure. Ci sono diversi temi che vanno chiariti con la massima trasparenza”, così su Facebook il ministro Di Maio, leader di Impegno Civico.