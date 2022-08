Serie A: seconda giornata di campionato, con Inter e Napoli vincenti. Milan fermato a Bergamo

Il weekend della seconda giornata di Serie A, porta la vittoria di Inter e Sassuolo negli anticipi di Sabato. A San Siro i nerazzurri, si impongono sul modesto Spezia per tre reti a zero, mostrando carattere e gioco a pieno ritmo. Alla mezz’ora Lautaro Martinez, sblocca il risultato per i nerazzurri e nella ripresa Chalanoglu al 52′ raddoppia, con il goal della tranquillità. Al minuto 82,Correa realizza il tre a zero chiudendo la gara con due vittorie consecutive per l’undici di Simone Inzaghi, con una nota positiva che arriva dalla società : Nessuna intenzione di cedere i big e quindi uno stimolo in più per l’Inter che ricordiamo è tra le favorite al titolo.

Al Mapei Stadium, il Sassuolo si impone di misura sul Lecce grazie al goal di Berardi – fresco di rinnovo – siglato al 39′. Seconda sconfitta consecutiva per il Lecce e primi tre punti in campionato per i Nero verdi, dopo la pesante sconfitta contro la Juventus alla prima di campionato.

A Torino, la Lazio non va oltre lo zero a zero, ospite del Torino. Gara equilibrata, con un tempo per parte e un brivido nel finale con i Laziali che sprecato tre occasioni da rete con Milinkovic, Immobile e Luis Alberto.

Secondo pareggio nelle quattro gare di anticipo, dove Udinese e Salernitana pareggiano al Dacia Arena, in una gara senza particolari episodi. Nel primo tempo, la gara cambia al 45′, quando Perez, sgambetta il granata Mazzocchi e viene espulso dall’arbitro. La Salernitana non riesce a sfruttare la superiorità numerica e la gara termina a reti inviolate. Un punto per parte per due squadre che dovranno centrare l’obbiettivo salvezza.

Le sfide domenicali, portano il segno del Napoli e quello di un attaccante di nome Khvicha Kvaratsckhelia. Nella sfida casalinga al Maradona Stadium i partenopei si impongono per quattro reti a zero contro il mal capitato Monza. Al 35′ del primo tempo, apre le marcature il georgiano Kvaratsckhelia, nei minuti di recupero al 48′ Osimhen raddoppia. Nella ripresa sempre Kvaratsckhelia sigla il terzo goal al 62′-la sua terza marcatura in due gare di campionato – e allo scadere in pieno recupero il difensore sudcoreano Kim Min Jae sigla la quarta rete. Napoli che sembra un rullo compressore con nove goal in due gare e Monza ancora da rivedere con zero punti in due gare di campionato.

A Empoli, la Fiorentina non va oltre lo zero a zero per il terzo pareggio di questa seconda giornata di campionato. Nonostante la doppia inferiorità numerica nelle file empolesi, per le espulsioni di Luperto e Cambiaghi, i viola non riescono a scardinare il muro difensivo eretto dall’Empoli, permettendo alla squadra di Zanetti di incassare il primo punto in campionato.

La sfida più intrigante si gioca a Bergamo, tra un Atalanta con l’obbiettivo di centrare il posto nell’Europa che conta e il Milan Campione d’Italia. Atalanta subito in avanti con Malinowsky al 29′. Nella ripresa è Bennacer a pareggiare i conti con una pennellata a giro sul secondo palo al 68′ minuto di gioco. Gara a prevalenza rossonera e intensa fino alla fine, con un Milan sempre più in crescita, nonostante il pareggio.

Al Renato Dall’Ara di Bologna, finisce in parità, il match fra Bologna e Hellas Verona. Padroni di casa in vantaggio con Arnautovic al 21′ minuto di gioco. Al 43′ pareggia il Verona con Henry. Nella ripresa Bologna sempre più propositivo con Orsolini, che si vede annullato un goal a causa di un fuorigioco millimetrico. Al 78′ Bologna in dieci per l’espulsione di Orsolini, ma il Verona non ne approfitta e la gara termina in parità con un prezioso punto per parte.