È deceduto al San Raffaele di Milano l’avv. Niccolò Ghedini

L’avvocato Niccolò Ghedini, senatore di Forza Italia e storico avvocato di Silvio Berlusconi, è morto all’ospedale San Raffaele di Milano dove era ricoverato. Aveva 62 anni.

Ad annunciarne la scomparsa, fonti a lui vicine. Il commento del Cavaliere affidato ai social: “Un dolore immenso, se ne va un amico”.

“Ci ha lasciato il nostro Niccolò. Non ci sembra possibile ma purtroppo è così. Il nostro dolore è grande, immenso, quasi non possiamo crederci: tre giorni fa abbiamo lavorato ancora insieme. Cosa possiamo dire di lui? Un grande, carissimo amico, un professionista eccezionale, colto e intelligentissimo, di una generosità infinita. Ci mancherai immensamente, e ci domandiamo come potremo fare senza di te”.

Così il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi. Che ha concluso: “Niccolò caro, Niccolò carissimo, ti abbiamo voluto tanto bene, te ne vorremo sempre. Addio, ciao. Per noi sei sempre qui, tra noi, nei nostri cuori. Un forte, fortissimo abbraccio”.