Aggredito a New York lo scrittore Salman Rushdie

Lo scrittore Salman Rushdie, vittima di minacce di morte a causa dei suoi scritti ritenuti blasfemi nei confronti dell’Islam, è stato attaccato sul palco durante un evento letterario alla Chautauqua Institution, nello stato di New York. L’aggressore – poi arrestato – lo ha colpito più volte con un’arma da taglio, ferendolo anche al collo. Rushdie, ha fatto sapere la governatrice dello Stato di New York Kathy Hochul, è ancora vivo, grazie all’intervento della polizia.

L’uomo avrebbe cercato di uccidere Rushdie anche dopo essere stato bloccato dagli agenti. “Neanche in cinque erano in grado di tenerlo immobile – ha raccontato ai media locali una testimone, Linda Abrams – era una furia”. Dopo essere stato trasportato in ospedale in elicottero, lo scrittore è stato portato in “chirurgia”, ha detto il suo portavoce Andrew Wylie, senza fornire ulteriori dettagli sulle sue condizioni.

Testimoni hanno riferito che aveva sangue sulle mani, secondo quanto riporta il Washington Post. Una foto scattata subito dopo l’aggressione mostra un agente della sicurezza con le mani sul petto di Rushdie mentre un altro gli tiene le gambe sollevate in aria. Prima della conferenza è stato aggredito anche il moderatore dell’evento.

Subito dopo essere stato aggredito, lo scrittore Salman Rushdie è stato soccorso da una decina di persone presenti all’evento. Erano centinaia in tutto gli spettatori al Chautauqua Institution per assistere alla conferenza dello scrittore nell’ambito di un festival letterario. Tutti sono stati evacuati subito dopo l’aggressione.

“È stata una cosa assolutamente orribile cui assistere”, ha detto un testimone secondo cui – dopo essere corso sul palco proveniente dalla parte sinistra della sala – l’aggressore ha “colpito ripetutamente” lo scrittore con un’arma da taglio. Parlando con BBC News Channel l’uomo – che era seduto a 14, 15 file di distanza dal palco – ha riferito che i presenti sono ancora “profondamente scossi” per quanto hanno visto.

Il 14 febbraio del 1989 l’ayatollah Ruhollah Khomeini, il leader politico e religioso dell’Iran, emise una fatwa, per lo scrittore indiano naturalizzato britannico Salman Rushdie. Secondo Khomeini il suo libro “The Satanic Verses” insultava la religione islamica e il profeta Maometto. Fino ad oggi la fatwa ha causato la morte del traduttore giapponese del libro, il ferimento dell’editore norvegese e del traduttore italiano.

Rushdie vive nascosto, sotto la protezione del governo britannico. La notizia dell’aggressione è balzata in apertura delle principali testate online iraniane. Il sito dell’agenzia Irna titola: “Attacco a Salman Rushdie autore del libro blasfemo Satanic Verses”. L’articolo parla di Rushdie come dell’autore “che insultava il Profeta dell’Islam”. Lo scrittore viene definito “blasfemo” anche dall’agenzia Isna e dalla Press Tv.