Verso l’elezioni, Meloni: “Io premier se Fdl avrà un voto in più”

“Se Fratelli d’Italia prende più voti il premier indicato sono io. Le regole si conoscono nel centro-destra.” A dirlo è la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. Il centrodestra lavora alle liste: FdI conferma le candidature degli eletti, Lotito in dialogo con Lega e FI. Intanto il campo largo di centrosinistra perde un pezzo.

Calenda decide di rompere con l’alleanza di centrosinistra e dice: “Impossibile staccare il Pd dal populismo, dopo il voto si ritroverà col M5S. Il Pd ha fatto prima un patto con noi e poi ha fatto un patto con chi in fondo è comunista, perché poi, alla fine della fiera è questo”.

Il segretario dem: “Andiamo avanti per l’interesse del Paese. Calenda fa un regalo alla destra, ha scambiato Twitter con il mondo reale.” Renzi invita l’ex ministro nel terzo polo. Salvini: “Flat tax al 15% anche ai dipendenti”. Conte: “Raggi rientra nel vincolo del doppio mandato”.

“L’accordo lo ha rotto Letta: ha firmato un patto con noi che diceva una cosa e poi ha firmato un altro patto con forze che dicevano l’opposto. Lo avevo avvertito per tempo che così sarebbe stato, cioè che in questo modo non era possibile presentarsi in modo coeso perché era una coalizione che diceva tutto e il contrario di tutto”. Così Carlo Calenda, leader di Azione, parlando al Tg1 dell’accordo annullato con il Pd. “Le criticità c’erano ed erano molte anche prima, ma non c’era l’altro patto e questo ha aggiunto a tutto un aspetto davvero surreale” ha spiegato Calenda.

Alessandro Di Battista e Rocco Casalino, portavoce del leader pentastellato, non hanno presentato l’autocandidatura per partecipare alle parlamentarie del prossimo 16 agosto. Di Maio vede vertici del Partito Animalista Italiano per stringere un’alleanza.