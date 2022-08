Elezioni: l’alleanza Pd-Azione è finita prima di incominciare

Calenda rompe il patto con Letta e pensa a Renzi e Conte.

“Che promesse puoi fare agli italiani se decidi di rompere la parola data?”. Così Enrico Letta, segretario del Pd al tg1 critica la mossa del leader di Azione Carlo Calenda di rompere il patto con i dem. “Sono molto determinato. Si parte in campagna elettorale. E’ fondamentale parlare di giovani, di ambiente e di lavoro”, osserva il segretario Pd.

Dopo che il segretario del Pd Enrico Letta ha firmato le intese tra il Pd, i Verdi, Sinistra italiana e con Impegno civico, Calenda decide di rompere con l’alleanza di centrosinistra. + Europa, invece, in mattinata ha ribadito il suo ok all’accordo. Il segretario dem: “Andiamo avanti per l’interesse del Paese, Calenda unico alleato di Calenda”. Conte a Letta: offri collegi liberi a Di Maio.

Pizzarotti: “Mia lista civica alleata con Iv”. Renzi: “Opportunità straordinaria per Terzo polo”. Intanto, nel centrodestra, si consuma un braccio di ferro sui migranti, con la Meloni che ripropone il blocco navale davanti alla Libia e la Lega che rilancia i decreti Sicurezza.

Salvini, alla Festa della Lega a Ghisalba (Bergamo) attacca la sinistra: “Sono ignoranti e non rispettano il popolo italiano. E ribadisce l’obiettivo rottamazione per le cartelle Equitalia. Chiara Appendino: “Mi metto a disposizione del M5S candidandomi alle politiche”. Per le liste servono almeno 36 mila firme, c’è tempo fino al 20 agosto.