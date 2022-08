Elezioni: il Pd firma l’intesa con i Verdi, Si e Di Maio

Renzi e M5S restano fuori la coalizione di centrosinistra.

Si va componendo nel centrosinistra il puzzle destinato a sfidare le destre al voto del 25 settembre: il segretario del Pd ha firmato le intese tra il Pd e i Verdi, Sinistra italiana e con Impegno civico. Qualche giorno fa, c’era stata quella con Azione, ma si attende per le prossime ore la risposta definitiva di Carlo Calenda.

Definitiva la rottura con i Cinquestelle e con Renzi. Intanto, nel centrodestra, si consuma un braccio di ferro sui migranti, con la Meloni che ripropone il blocco navale davanti alla Libia e la Lega che rilancia i decreti Sicurezza. Salvini, ieri sera alla Festa della Lega a Ghisalba (Bergamo) attacca la sinistra: “Sono ignoranti e non rispettano il popolo italiano. E ribadisce l’obiettivo rottamazione per le cartelle Equitalia.

“Mentre loro parlano di alleanze, il mondo brucia. Dall’Ucraina a Taiwan, dalla striscia di Gaza all’estremismo che torna a crescere in Africa e Afghanistan lancio un appello: in questa campagna elettorale si parli anche di politica estera. È in gioco il futuro del pianeta #Serietà”. Così Matteo Renzi su Twitter.