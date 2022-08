Travel, ecco il trend del momento: tutto nel segno dell’avventura

Piccole avventure per sperimentare e mettersi alla prova, senza essere per forza dei veri atleti, nel segno della scoperta e delle grandi emozioni. Sono questi gli adventure travel, uno dei trend del momento per delle vacanze che vanno controcorrente rispetto ai soliti circuiti.

I turisti cambiano rotta e vogliono sperimentare percorsi ed itinerari nuovi che non per forza siano all’insegna del relax e del comfort ma che diano adrenalina. La parola d’ordine è avventura esplorando rotte non troppo affollate, scegliendo percorsi sostenibili nell’ottica di farsi trascinare anche da attività mai fatte prime.

Insomma un turismo diverso nel quale la componente sport è molto marcata. Questo non significa andare chissà dove, la distanza può essere anche minima, perché per vivere esperienze autentiche ed insolite non serve andare lontano. Per tutti questi motivi questo tipo di turismo, decisamente di nicchia fino a poco tempo fa, ha avuto un grande exploit negli ultimi tempi con una crescita esponenziale che lo ha fatto diventare tra i trend del momento.

Viaggiare nel mondo, dunque, con tanta voglia di avventura, un sentore che accomuna molti nell’ultimo periodo. In questi casi, però, è sempre bene avvalersi di un tour organizzato che permette di vivere un viaggio senza imprevisti e problemi organizzativi, avendo la certezza che tutto fili per il verso giusto e che non ci sia nulla di improvvisato. Per avventure all’insegna dell’organizzazione ci si può rivolgere a Tramundi, la travel company online in grado di regalare un’esperienza di viaggio diversa dal solito e indimenticabile.

I tour organizzati tra i quali scegliere sono veramente tanti. In ognuno non manca mai un po’ di adrenalina, azione, emozioni autentiche e soprattutto tanto divertimento insieme ad altri viaggiatori pronti a condividere un’esperienza non convenzionale. Tramundi, infatti, è esperta in viaggi di gruppo ed ognuno può scegliere quello che fa al proprio caso.

Cerchi un’escursione in moto nel deserto, trekking ad alta quota, safari nella savana? Tramundi ha tutto, basta solo scegliere e al resto ci pensano gli esperti del viaggio. Se sei un’amante della natura ti aspetta la Malesia per un’avventura nella foresta più antica del mondo nel parco nazionale Belum-Temenggor e poi un tuffo nell’arcipelago delle isole Perhentian per un incontro ed un mix di culture che è una scoperta incredibile. Questo non ti basta? C’è il Gran Tour dell’Isola di Bali per rilassarsi sulle spiagge ed incontrare anche le scimmie saltellanti. Sfoglia il book e scegli il tuo adventure travel.