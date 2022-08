Il Pd lancia l’appello per una coalizione di centrosinistra

Durante la segreteria nazionale, il Pd lancia l’appello per una coalizione di centrosinistra che vada dai sindaci e Articolo 1 fino agli ex M5S. “Divisioni sono regali alla destra. si proceda, senza veti reciproci, a costruire un’alleanza che prosegua nel solco europeista di Draghi.

Il leader di Azione Calenda replica: “Non è una risposta. Vediamoci oggi e chiudiamo”. Intanto anche Renzi si dice disposto a correre da solo. Lo stesso per il leader pentastellato Conte: “No alleanze con il Pd, vuole farci fuori”. Di Maio presenta la prima proposta del suo nuovo soggetto politico, Impegno civico: “Unico modo per portare ai tavoli Ue il governo è fare in modo che tutti i partiti scrivano una lettera a Bruxelles a sostegno di Draghi sul tetto sul gas. Le famiglie non possono aspettare il voto”.

Intanto, 261 militanti e dirigenti locali e nazionali di Articolo 1 hanno sottoscritto un documento nel quale auspicano la costruzione di un’alleanza con Pd, M5S e Si/Ev, in vista di un “partito del lavoro” socialista, ecologista e femminista. Per Salvini chi sceglie il Pd sceglie più tasse. Botta e risposta Meloni-Letta sui giovani in lockdown durante la pandemia.

“Il Partito Democratico è già in campo con tutti i suoi sindaci a lavorare strada per strada per gli italiani. I sindaci sono il valore aggiunto perché vivono ogni giorno le difficoltà e le necessità delle comunità. Le loro priorità sono le priorità del Partito democratico, a partire dal Tpl gratuito per anziani e giovani o dai progetti del Pnrr avviati ma che vanno adesso realizzati. Proposte concrete che impattano sulla vita reale, dai trasporti, alla scuola, dalla sanità all’ambiente. Per il PD non c’è un minuto da perdere perché in gioco c’é l’Italia che non può essere consegnata alla destra anti europea e sovranista. Mi auguro che ci sia la massima unità tra le forze politiche alternative alle destre e che tutti inizino a lavorare con il Pd. Chi non sostiene i progressisti aiuta la destra guidata dalla Meloni”. Così Francesco Boccia, deputato P e responsabile Regioni e Enti locali della Segreteria nazionale, al termine dell’incontro dei sindaci del PD con il segretario nazionale, Enrico Letta.