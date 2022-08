Ucciso nigeriano in 4 minuti sotto gli occhi di tutti

L’aggressione a Alika Ogorchukwu, che ha causato la morte dell’ambulante di origini nigeriane, è durata circa 4 minuti. Lo si evince dai video delle telecamere di sorveglianza della zona dove è avvenuto l’omicidio, in pieno centro a Civitanova Marche.

Tutto è avvenuto velocemente, sotto gli occhi di molti passanti, con alcuni di questi che hanno ripreso la scena con il cellulare: proprio uno dei video, una volta in mano alla Polizia, ha chiarito il tragico epilogo di una vicenda iniziata poco prima, nei pressi della stazione ferroviaria. L’aggressore, Filippo Claudio Giuseppe Ferlazzo, che si trova in carcere, ha fatto sapere di essere addolorato e non essersi reso conto di quanto stava facendo.

Ogorchukwu ha chiesto l’elemosina ad una coppia, trattenendo “la donna per un braccio”, ha detto la legale di Ferlazzo. Nessuna avances, nessun elemento che possa riferirsi al razzismo, “una situazione estemporanea dovuta a futili motivi e a una dichiarazione abnorme”, sottolineano gli inquirenti. L’ambulante si allontana, l’altro lo insegue lungo Corso Umberto I e dopo circa 200 metri lo raggiunge e lo colpisce frontalmente con la stampella che il nigeriano, vittima di un grave incidente, utilizzava per muoversi.

Ferlazzo lo fa cadere a terra, lo immobilizza, lo colpisce ripetutamente a mani nude fino a quando lo lascia esanime. Intorno nessuno reagisce, tanto che l’aggressore ha il tempo di rialzarsi e recuperare delle cose da terra, tra le quali il cellulare della vittima. “L’ha scambiato per il suo”, ha detto il suo avvocato, che ha annunciato di voler chiedere la perizia psichiatrica per il suo assistito, che di professione è operaio in una fonderia della zona e che sarebbe sottoposto ad amministrazione di sostegno.

Dovrebbe svolgersi lunedì, l’udienza di convalida per Ferlazzo che è accusato di omicidio volontario aggravato dai futili motivi e della rapina del cellulare della sua vittima. “Con noi non ha parlato, non ha rilasciato dichiarazioni e comunque non potevamo interrogarlo”, ha detto oggi in conferenza stampa il capo della squadra mobile di Macerata, Matteo Luconi.

“Civitanova città razzista? Assolutamente no: è una città accogliente, inclusiva, aperta, che si è sempre contraddistinta per la pacifica convivenza e questo è testimoniato anche dal fatto che mi stanno contattando tantissimi civitanovesi che vogliono aiutare la famiglia della vittima”, dice intanto Fabrizio Ciarapica, sindaco della città dove è stato ucciso l’ambulante. “Tutta la comunità è rimasta sgomenta e scossa per l’accaduto – ha aggiunto il primo cittadino -, un omicidio che non rispecchia l’anima di Civitanova Marche, che condanna fortemente sia il tragico fatto che l’indifferenza di chi vi ha assistito”.