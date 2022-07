La Guardia Costiera smantella lido abusivo a Portici

Aveva realizzato una cabina-spogliatoio in legno e nelle vicinanze erano stati stipati ombrelloni, sedie e tavolini, occupando senza titolo un’area demaniale. Per questo un uomo che si era improvvisato gestore di uno stabilimento balneare, ovviamente in mancanza di autorizzazioni, è stato denunciato. E’ successo nei pressi del porto del Granatello a Portici (Napoli).

Personale dell’ufficio marittimo di Portici, sotto la direzione della Capitaneria di Porto di Torre del Greco ed il coordinamento della direzione marittima della Campania, con l’ausilio della polizia municipale e degli agenti di polizia del locale commissariato, sono intervenuti in prossimità dell’area sottostante Villa d’Elboeuf per bloccare e sanzionare l’uomo, un cittadino extracomunitario irregolare.

Mentre l’uomo è stato portato al commissariato di polizia per i rilievi del caso, gli uomini della Guardia Costiera e della polizia municipale, con l’ausilio di una ditta specializzata, hanno provveduto alla rimozione e alla demolizione delle opere abusive, in particolare di una cabina in legno (probabilmente usata anche come spogliatoio) e di altri elementi strutturali, sequestrando gli ombrelloni, le sedie e i tavolini presenti sul posto. A carico del denunciato è stato emesso anche un decreto di espulsione dall’Italia con ordine di allontanamento entro otto giorni.