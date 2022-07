Incendio in un campo di mais a Bibione, otto persone in salvo

Vigili del fuoco provenienti dal Veneto e dal Friuli stanno operando per un incendio scoppiato in un campo di mais a San Michele al Tagliamento, in provincia di Venezia, nei pressi della pineta di Bibione. Una porzione di spiaggia libera è stata evacuata dalle forze dell’ordine per agevolare lo spegnimento dell’incendio e l’eventuale soccorso. Non ci sarebbero altre persone coinvolte, ma il fumo, che spira prevalentemente verso Lignano, sta causando serissimi disagi a residenti e turisti.

Otto persone sono state tratte in salvo. Il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, ha riferito che “sul luogo stanno operando i Vigili del fuoco e i volontari antincendio di Eraclea, oltre agli operatori forestali di Veneto Agricoltura. Sono attivi sia un elicottero della Protezione civile regionale sia quello dei Vigili del fuoco. A breve arriverà da Ciampino anche un canadair in supporto alle forze già attive sul luogo. Al momento non ci sono abitazioni interessate da questo vasto incendio sulla spiaggia di Bibione”.

La Capitaneria di Porto di Lignano (Udine) ha tratto in salvo otto persone che per sfuggire al rogo e al fumo che rischiava di intossicarle, si erano lanciate in acqua. Le fiamme si sono avvicinate pericolosamente nella zona tra il Faro e il Passo Barca di Bibione (Venezia), fino agli otto escursionisti che sono rimasti imprigionati a riva, tra l’incendio con il denso fumo che sprigionava e il mare.

Gettatesi in acqua, sono state salvate dal personale della Capitaneria che stava presidiando la zona sul lato del Friuli Venezia Giulia. Gli escursionisti sono stati sbarcati a Bibione: sono tutti in buone condizioni. “Speriamo di non essere smentiti con il passare delle ore, ma non ci dovrebbero essere dispersi: sono state fatte verifiche molto puntuali dai Vigili del fuoco e dalle forze dell’ordine, intervenuti in massa” ha detto il vice sindaco di San Michele al Tagliamento (Venezia), Pierluigi Grosseto.

Per fronteggiare il vasto incendio sono stati inviati Vigili del fuoco anche da Udine, Padova, Rovigo e Vicenza. Complessivamente, considerati anche i primi equipaggi giunti da Portogruaro, Latisana, Lignano e Mestre, stanno operando 2 autopompe, 6 autobotti tra cui due autocisterne chilolitriche, 3 moduli antincendio boschivo, 25 operatori con l’apporto anche dell’elicottero Drago 71, decollato da Venezia. Il personale sta cercando di limitare i danni alla pineta. Sul posto anche numerose squadre dell’antincendio boschivo della Regione Veneto. E’ stato richiesto l’utilizzo dei Canadair.