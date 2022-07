La crisi di governo affonda la Borsa di Milano

La Borsa di Milano affonda, complice la crisi politica in corso. Il Ftse Mib chiude, in una seduta di forte tensione, lasciando sul terreno il 3,44% a 20.554 punti e vede andare in fumo 17 miliardi in termini di valore azionario. Lo spread tra Btp e Bund, dopo aver toccato nel corso della seduta i 218 punti, chiude a 206,6 punti, in rialzo rispetto ai 199 di ieri mantenendo però i livelli dell’apertura odierna. Il rendimento del decennale italiano è stabile al 3,2%.

Tra i listini europei scende Francoforte, con un ribasso dell’1,86%, crolla Londra, con una flessione dell’1,63%, e preda dei venditori Parigi, con un decremento dell’1,41%.

A picco Piazza Affari in chiusura di seduta, con il FTSE MIB che accusa un ribasso del 3,44%, portando avanti la scia ribassista di quattro cali consecutivi, avviata lunedì scorso; sulla stessa linea, e’ stato venduto parecchio il FTSE Italia ALL-Share, che ha archiviato la seduta a 22.550 punti.

Pesante il FTSE Italia Mid Cap (-2,34%); sulla stessa linea, depresso il FTSE Italia Star (-1,65%).

A Piazza Affari risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,17 miliardi di euro, con un incremento di ben 568,8 milioni di euro, pari al 35,48% rispetto ai precedenti 1,6 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,46 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,7 miliardi di azioni.

A fronte dei 458 titoli scambiati, sono giunte richieste di acquisto per 78 azioni. In lettera invece 278 titoli. Pressoché stabili le rimanenti 102 stocks.