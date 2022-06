Esplode un camper a Rozzano, 81enne in gravi condizioni

Morta una donna di 77 anni carbonizzata.

Una donna di 77 anni è morta carbonizzata a seguito di un’esplosione avvenuta in un camper parcheggiato in una zona industriale a Rozzano, nel Milanese. E’ successo in via Boccaccio, all’altezza di via Grandi. La donna è stata investita dalle fiamme ed è deceduta, mentre un uomo di 81 anni è stato portato in gravissime condizioni con ustioni sul 90% del corpo al Policlinico di Milano.

L’incendio e l’onda d’urto dell’esplosione hanno coinvolto anche un mezzo parcheggiato a fianco del camper e due capannoni vicini. In via Boccaccio infatti si trovano principalmente impianti industriali. La strada è stata chiusa per permettere il lavoro dei vigili del fuoco. Da accertare la causa dell’incendio e dell’esplosione, forse dovuta a una bombola del gas difettosa.

L’81enne ha riportato gravi traumi oltre alle ustioni. Lo scoppio lo avrebbe spostato fino a spingerlo fuori dal mezzo in fiamme. Al momento si trova nella “choc room” del pronto soccorso del Policlinico di Milano in gravissime condizioni.

Un vigile del fuoco libero dal servizio, che si trovava nella zona con la sua famiglia, ha tentato di spegnere le fiamme. Intanto una volante della polizia ha notato la colonna di fumo. Quando gli agenti sono arrivati sul posto, poco prima delle 15:30, hanno visto un caravan in fiamme e all’esterno l’anziano avvolto dalle fiamme. Sono intervenuti per aiutarlo e l’uomo ha detto loro che la moglie, di 78 anni, stava cucinando quando si è verificata l’esplosione che lo ha spinto all’esterno. Più o meno in quel momento è avvenuta una seconda esplosione che non ha lasciato scampo alla vittima.

Sul posto oltre alla polizia e alla polizia scientifica sono arrivati i vigili del fuoco che per prima cosa hanno messo in sicurezza l’area dove si trovano anche una falegnameria e un deposito di carta impedendo che l’incendio si propagasse ulteriormente. Il nucleo investigativo dei vigili del fuoco è arrivato sul posto è al lavoro per stabilire le cause dell’esplosione dovuta con ogni probabilità al malfunzionamento delle bombole GPL.