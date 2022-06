Omicidi a Marinella di Sarzana: fermato un artigiano

Un uomo è stato fermato nell’ambito delle indagini sull’omicidio di Nevila Pjetri, la prostituta trovata senza vita domenica alle 2 di mattina nei pressi del torrente Parmignola, a Sarzana. Si tratta di un artigiano 32enne residente in provincia di Massa Carrara. È stato formalmente indagato per omicidio volontario dopo un lungo interrogatorio da parte dei carabinieri del nucleo investigativo della Spezia.

Su di lui sono emersi “numerosi gravi indizi”. Non si escludono collegamenti anche con un secondo caso, scoperto stamane nella stessa zona. Vittima, in questo caso, un giovane transessuale, che lavorava come parrucchiera, il cui corpo è stato trovato senza vita intorno alle 9, non lontano dalla zona del ritrovamento di Nevila, con segni di violenza.

Riguardo agli omicidi, non si esclude, al momento, un collegamento tra i due casi. La zona dove è stato ritrovato il cadavere della seconda vittima è la stessa in cui è stato rinvenuto quello di Nevila Pjetri, una prostituta di 35 anni trovata morta alle prime ore di domenica lungo il greto del torrente Parmignola a Marinella di Sarzana.

Il corpo della seconda vittima era ricoperto da rovi e sul posto è arrivata la polizia scientifica con i vigili del fuoco e il medico legale. Poco distante i carabinieri hanno trovato un’auto all’interno della quale sono state scoperte tracce di sangue. Gli inquirenti, secondo quanto appreso, non escludono un collegamento con la morte della donna, uccisa con due colpi di pistola.

Nevila Pjetri è stata picchiata e poi uccisa con due colpi di pistola di piccolo calibro. Lo si apprende da fonti inquirenti sull’esito della autopsia sul corpo della donna. Secondo le prime informazioni, il killer avrebbe prima colpito ripetutamente la donna al volto poi avrebbe estratto la pistola, probabilmente una calibro 22, puntandola in fronte e dietro l’orecchio sinistro della donna.

L’indagato è un uomo residente in provincia di Massa Carrara, di professione artigiano, a cui sarebbe intestata l’auto trovata a qualche centinaio di metri dal cadavere. Una Ford Fiesta grigia, priva di targa, al cui interno sono stati rinvenuti almeno due bossoli di pistola e alcune tracce di sangue su di un tappetino.

Gli inquirenti sono risaliti a lui tramite il numero di telaio del veicolo, rimosso la scorsa notte e posto sotto sequestro dai Carabinieri della Compagnia di La Spezia. Il prefetto di La Spezia ha convocato per l’8 giugno una seduta straordinaria del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica alla quale sono stati invitati tutti i sindaci della Val di Magra.