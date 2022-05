Svezia e Finlandia una questione per la Turchia non della Nato

Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha dichiarato venerdì di essere fiducioso che le obiezioni della Turchia all’adesione di Finlandia e Svezia alla NATO possano essere superate rapidamente, possibilmente in tempo per un vertice dei leader dell’alleanza alla fine del prossimo mese.

In una conferenza stampa a Washington con il ministro degli Esteri finlandese in visita Pekka Haavisto, Blinken ha affermato che gli Stati Uniti non hanno motivo di credere che le preoccupazioni della Turchia non possano essere affrontate. I suoi commenti sono arrivati ​​dopo che l’alto diplomatico turco ha affermato che Finlandia e Svezia avrebbero dovuto compiere “passi concreti” prima che Ankara potesse sostenere la loro adesione.

“Gli Stati Uniti sostengono pienamente l’adesione di Finlandia e Svezia all’alleanza e continuo a essere fiducioso che entrambi diventeranno presto membri della NATO”, ha affermato Blinken. “Non vediamo l’ora di poter chiamare Finlandia e Svezia nostri alleati”.

Haavisto ha affermato che il suo paese e la Svezia hanno tenuto “buoni negoziati” con i turchi negli ultimi giorni sulle loro preoccupazioni e ha affermato che tali discussioni continueranno con l’obiettivo di risolverle prima del vertice della NATO a Madrid alla fine di giugno.

“Abbiamo deciso di continuare quei colloqui”, ha detto Haavisto. “Pensiamo che questi problemi che la Turchia ha sollevato possono essere risolti. Ci auguriamo che alcuni risultati possano essere raggiunti prima del vertice della NATO”.

La scorsa settimana Svezia e Finlandia hanno presentato domanda scritta per entrare a far parte della NATO. La mossa rappresenta una delle più grandi ramificazioni geopolitiche della guerra russa in Ucraina e potrebbe riscrivere la mappa della sicurezza dell’Europa.

Le richieste di adesione dei paesi richiedono il sostegno di tutti e 30 gli attuali paesi della NATO, ma la Turchia, che comanda il secondo esercito più grande dell’alleanza, si oppone a loro. Ha citato il presunto sostegno ai militanti curdi che la Turchia considera terroristi e le restrizioni alla vendita di armi alla Turchia.

Venerdì scorso, il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu ha affermato che le delegazioni negoziali finlandese e svedese hanno ricevuto documenti che dettagliano le preoccupazioni della Turchia, come informazioni sui gruppi terroristici, durante la loro visita in Turchia questa settimana. Ha detto che Ankara è in attesa di risposte specifiche.

Cavusoglu ha affermato che “un approccio del ‘convinceremo comunque la Turchia in tempo, siamo amici e alleati’ non sarebbe corretto”. Ha insistito sul fatto che “questi paesi devono fare passi concreti”.

Ha aggiunto che “capiamo le preoccupazioni per la sicurezza della Finlandia e della Svezia, ma … tutti devono anche comprendere le legittime preoccupazioni per la sicurezza della Turchia”.

La Turchia questa settimana ha elencato cinque “assicurazioni concrete” che chiedeva alla Svezia, inclusa quella che ha detto essere “la cessazione del sostegno politico al terrorismo”, un “eliminazione della fonte di finanziamento del terrorismo” e la “cessazione del sostegno agli armamenti” al ha bandito il PKK e un gruppo di miliziani curdi siriani ad esso affiliato.

Le richieste chiedevano anche la revoca delle sanzioni sulle armi contro la Turchia e la cooperazione globale contro il terrorismo.

I commenti di Cavusoglu sono arrivati ​​in una conferenza stampa con i ministri degli esteri in visita degli alleati della NATO Polonia e Romania, che hanno entrambi espresso un forte sostegno alle offerte di Finlandia e Svezia.

“Non c’è dubbio che abbiamo bisogno dell’adesione di Svezia e Finlandia all’alleanza NATO per rafforzarla”, ha affermato il ministro degli Esteri polacco Zbigniew Rau.

Il ministro degli Esteri rumeno Bogdan Aurescu, ha concordato, affermando che la loro adesione “consoliderebbe la difesa collettiva e la nostra sicurezza”.