Formiamoci un istante

Formiamoci un istante è il secondo evento organizzato dall’articolazione lombarda di Fondartigianato previsto per il 6 maggio alle ore 10 a Milano, in corso Buenos Aires n. 79.

L’evento che si svolgerà in modalità mista, in presenza e via web, sarà l’occasione per illustrare i programmi formativi che Fondartigianato propone per l’anno in corso.

Interverranno:

▪ Giovanni Bozzini – presidente Elba

▪ Carlo Borghetti – vicepresidente del Consiglio Regionale della Lombardia

▪ Alessandro Tosti – coordinatore articolazione lombarda di Fondartigianato

▪ Claudio Sala – vicepresidente nazionale Fondartigianato

▪ Marco Balzola – responsabile promozione Fondartigianato

▪ Valentina Cappelletti – per CGIL CISL e UIL Lomabrdia

▪ Donatella Metelli – consulenze aziendale esperta in formazione

▪ Luca Schionato – estensore del piano formativo della Lombardia

▪ Sandro Carta – per Confartigianato, Casartigiani, CNA, CLAAI Lombardia

▪ Francesco Fedele – coordinatore articolazione lombarda di Fondartigianato

L’incontro, che verrà moderato da Marcello Guadalupi, prevede la partecipazione di aziende che porteranno la loro testimonianza sulla formazione erogata da Fondartigianato.

La conclusione dei lavori è prevista per le ore 13.