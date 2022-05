Champions League: Liverpool prima finalista

Battuto il Villarreal 3-2

È il Liverpool la prima finalista della Champions League: la squadra di Klopp ha battuto 3-2 il Villarreal nella semifinale di ritorno. Dopo la sconfitta per 2-0 ad Anfield, gli spagnoli vanno vicini al colpaccio ma si fanno rimontare e perdono anche all’Estadio de la Cerámica. I Reds staccano quindi il biglietto per la finale di Parigi del 28 maggio. Sfideranno la vincente tra Real Madrid e Manchester City, in programma mercoledì 4.

Per la semifinale di ritorno di Champions, Emery recupera in attacco Gerard Moreno e gli affianca Dia. Klopp risponde con il tridente Salah-Diogo Jota-Mané. Nel primo tempo gli spagnoli partono forte e dopo 3 minuti si portano in vantaggio con Dia. Al 41’ il raddoppio di Coquelin.

Si va negli spogliatoi sul 2-0 per il Villarreal, con la squadra di Emery che recupera i due gol di svantaggio maturati nella gara di Anfield. Nella ripresa il Liverpool cambia volto. Al 62’ accorcia le distanze con Fabinho, al 67’ pareggia con Luis Diaz, al 74’ ribalta il risultato grazie a Mané. Nel finale espulso anche Capoue per doppia ammonizione. Finisce 3-2 per i Reds, che soffrono ma conquistano la finale di Parigi.