Serie A: disastro Napoli a Empoli. Tris dell’Inter alla Roma

Il Milan resta solo al comando

Trentaquattresuma giornata di Serie A, ancora ricca di sorprese e senza alcuna decisione sulla corsa scudetto. l’Inter-in attesa del recupero contro il Bologna – si colloca ad un punto dalla Capolista Milan, vincendo l’ultimo scontro diretto sul calendario che tra l’altro la vedrebbe favorita allo scudetto.

Ad onor di cronaca, si parte in rassegna delle sfide nel fine settimana con l’Inter che al Meazza, riceve la Roma di Mourinho. In un match che vede lo “Special One “, sotto i riflettori del Triplete. Gara difficile per i lupi, quando alla mezz’ora l’Inter passa in vantaggio con Dumfries. Al 40′ i nerazzurri raddoppiano con Brozovic. Nella ripresa, la musica non cambia, l’Inter macina gioco e Lautaro Martinez firma il terzo goal al 52′. Per la Roma il goal della bandiera, lo sigla Mikitaryan all’85’.

La Fiorentina, scivola pericolosamente a Salerno, ospite della Salernitana, rimanendo ancora agganciata al treno per l’Europa. Campani subito in avanti con Djuric al 9′ minuto. Nella ripresa, i viola pareggiano con Saponara al 64 ‘ e al 79′ la Salernitana si riporta in vantaggio con Bonazzoli. Gara che termina con il risultato di due a uno in favore della Salernitana, che stacca di tre punti i fanalini di coda Genoa e Venezia e si porta a, soli tre punti dalla sottile e traballante linea della salvezza.

Il Torino batte lo Spezia con una doppietta di Lukic, per i granata prove tecniche di Europa, ma solo per il prossimo anno. Per la Cronaca, granata in vantaggio con Lukic al 4′ su rigore. Al 69′ raddoppio granata, ancora siglato da Lukic e in pieno recupero Manaij per lo Spezia accorcia le distanze,in un match che non porta nessuna novità in classifica per entrambe le squadre.

Atalanta vittoriosa a Venezia. Per gli uomini di Gasperini, tre punti preziosi per il piazzamento in Europa (Fiorentina permettendo). Pasalic al 44′ porta la Dea in vantaggio, al 47′ Zapata raddoppia e nella ripresa Tris di Muriel al 63′. Per il Venezia, goal della bandiera siglato da Crnigoj all’81’.

Verona e Sampdoria pareggiano sul risultato di uno a uno. Al 44′ Caputo porta i blucerchiati in vantaggio. Al 78′ Caprari per il Verona pareggia i conti. Un punto prezioso per la Sampdoria in chiave salvezza.

Altro pareggio per Bologna e Udinese. Al 6′ felsinei in vantaggio con Hickey. Friulani reattivi e pericolosi sotto porta, pareggiano con Udogie al 25′ e si portano in vantaggio con Success al 46′. Il Bologna agguanta il pari con Sansone al 59′.

Disastro del Napoli in trasferta ad Empoli. Mertens al 44′ e Insigne al 53′, accendono le speranze del Napoli nella corsa scudetto. Sembra una gara facile da gestire, ma in soli sette minuti l’Empoli ribalta il risultato. All’80’ Henderson accorcia le distanze. All’83’ e all’87’ l’interista Pinamonti affonda il Napoli, che scivola a meno cinque dalla vetta.

Con un goal di Badelij, il Genoa accende la corsa alla salvezza. Al Galileo Ferraris i Grifoni si impongono di misura gli ospiti del Cagliari. Il goal di Badelij arriva al minuto 89,quando la gara sembrava terminasse sullo zero a zero. Cagliari ancora sospeso tra la salvezza e il baratro, Genoa che crede ancora in una possibile svolta verso la permanenza in Serie A.

Il Milan, passa all’Olimpico contro la Lazio. Dopo il vantaggio iniziale al 4′ minuto ad opera di Immobile per la Lazio i rossoneri, trovano il pareggio nella ripresa con Giroud al 50′. Nel finale al 92′ minuto, in pieno recupero Tonali regala il vantaggio e la vetta alla squadra di Pioli. Lazio e Roma castigate dalle milanesi, in corsa per il titolo e divise da due sole lunghezze .